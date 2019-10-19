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Росстат объяснил резкий рост реальных доходов россиян

14:31 19.10.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Рост реальных  доходов россиян в III квартале 2019 года объясняется увеличением в структуре их доходов  доли "серой" заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба Росстата.

Реальные располагаемые доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции, поясняет ТАСС.

Росстат 17 октября сообщил, что за III квартал 2019 года реальные располагаемые доходы россиян, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь - сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении.

"Низкая база 2018 года и рост других денежных доходов (то есть, во многом, "серой заработной платы") стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 года достигли 3%", - сообщила пресс-служба ведомства.

Темы: Экономическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
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19.10.2019, 17:58
Гость: Ray Bloom

Нефиг в чужой карман заглядывать.
19.10.2019, 17:20
Гость: По

моему их учили в штатах, на спецкурсах, как нае6ать народ. Издесь тоже такие же данные выдают, шо и зарплата увеличилась, и инфляция 0%, и то и сё. Только не пишут, шо всё здесь повышается каждый месяц, от налогов до продуктов, и никто не контролирует. Нииикто! Придумали год назад налог на ремонт дорог и поэтому добавили $0.5 на каждый галон бензина. А это просто дакуя. И чё? Думаете асфальт стали ремонтировать? Нееет! Эти вары просто понаставили вдоль дорог болшие бело-красно- голубые билборды с издевательской надписью - "Ваши налоговые деньги в работе"! И ни одного дорожного рабочего вдоль дорог.......А дороги как были разбитые так остались...
19.10.2019, 17:03
Гость: Мелко мыслишь.

Служащие и чиновники получают зарплату из бюджета. Их содержат налогоплательщики. Там свои заморочки.
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