Росстат объяснил резкий рост реальных доходов россиян

14:31

Рост реальных доходов россиян в III квартале 2019 года объясняется увеличением в структуре их доходов доли "серой" заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба Росстата.

Реальные располагаемые доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции, поясняет ТАСС.

Росстат 17 октября сообщил, что за III квартал 2019 года реальные располагаемые доходы россиян, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь - сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении.

"Низкая база 2018 года и рост других денежных доходов (то есть, во многом, "серой заработной платы") стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 года достигли 3%", - сообщила пресс-служба ведомства.