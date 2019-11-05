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Нигериец-мошенник, подельник Бамгбалы Рилвана, укравший московскую недвижимость стоимостью более 2-х млрд рублей, бежит из суда, скрывая лицо. Видео

16:42 5.11.2019 , Кирилл Дуболев

Они понимают, что они банальные преступники, поэтому боятся огласки

В то время когда Россия прощает долги на 20 млрд долларов странам Африки, сами африканцы не теряются в столице нашей Родины. Они полностью освоились и понимают, как работает коррупционная машина власти. Похоже, они чувствуют себя как рыба в воде: знают, кому и сколько "занести". Падкие до денег отдельные сотрудники СК, прокуратуры и судов могут исполнить любое желание, если "позолотить ручку".

Известные "письма счастья", рассылаемые нигерийскими мошенниками канули в лету. Они освоили новые способы мошенничества, гораздо более современные.

Бамгбала Адетунжи Рилван

Сами они, мошенники, понимают, что они банальные преступники, поэтому боятся огласки, закрывая лица в суде. На видео видно, как "директор" ООО "Белкофорте", получив в своё распоряжение активы стоимостью более 2 млрд рублей, скрывается из зала суда, закрывая папкой своё лицо.

Мы писали о том, как мошенники-нигерийцы захватили московскую недвижимость стоимостью более 2 млрд рублей. (См. "Миллиардер из трущоб - возможно ли такое чудо?")

Похоже, страна действительно идёт вразнос: русского предпринимателя Вячеслава Рудникова открыто и среди бела дня грабят нигерийцы, приехавшие в Россию на учебу, подкупив следователей, прокуроров и судей.

Приехали!

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Темы: Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России, Бизнес и предпринимательство в России, Рейдерские захваты и передел собственности
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 21:32
Гость: Саратов

Этот негр и ещё пара входят в ОПГ Клячина Александра. Туда же входят десятки судей, один из них - Пахомов Яевгений Александрович, судья московского арбитражного суда. Он за деньги выписывает Клячину любые решения, нужные доя хищения. А негры- это солдаты Клясина, сам он старается нигде не светиться. Но тут конкретно попал в свет. По судье Пахомову ведётся расследование.
05.11.2019, 21:03
Гость: Оттуда

Из более ранних публикаций на КМ на эту тему.
05.11.2019, 21:02
Гость: Не.

Барак Обамы.
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