Нигериец-мошенник, подельник Бамгбалы Рилвана, укравший московскую недвижимость стоимостью более 2-х млрд рублей, бежит из суда, скрывая лицо. Видео

Они понимают, что они банальные преступники, поэтому боятся огласки

В то время когда Россия прощает долги на 20 млрд долларов странам Африки, сами африканцы не теряются в столице нашей Родины. Они полностью освоились и понимают, как работает коррупционная машина власти. Похоже, они чувствуют себя как рыба в воде: знают, кому и сколько "занести". Падкие до денег отдельные сотрудники СК, прокуратуры и судов могут исполнить любое желание, если "позолотить ручку".

Известные "письма счастья", рассылаемые нигерийскими мошенниками канули в лету. Они освоили новые способы мошенничества, гораздо более современные.

Бамгбала Адетунжи Рилван

Сами они, мошенники, понимают, что они банальные преступники, поэтому боятся огласки, закрывая лица в суде. На видео видно, как "директор" ООО "Белкофорте", получив в своё распоряжение активы стоимостью более 2 млрд рублей, скрывается из зала суда, закрывая папкой своё лицо.

Мы писали о том, как мошенники-нигерийцы захватили московскую недвижимость стоимостью более 2 млрд рублей. (См. "Миллиардер из трущоб - возможно ли такое чудо?")

Похоже, страна действительно идёт вразнос: русского предпринимателя Вячеслава Рудникова открыто и среди бела дня грабят нигерийцы, приехавшие в Россию на учебу, подкупив следователей, прокуроров и судей.

Приехали!

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