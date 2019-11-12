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Компания Ротенберга получит нулевую прибыль за Крымский мост

11:09 12.11.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Строительство Крымского моста, вероятно, принесет компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга нулевую прибыль. Об этом российскому Forbes сообщил глава «Мостотреста» Владимир Власов.

По его словам, не заработает на проекте и компания «Стройгазмонтаж», которая до недавнего времени также принадлежала Ротенбергу и участвовала в строительстве Крымского моста.

«Будет хорошо, если <…> „Стройгазмонтаж“ не будет в минусе», — сказал Власов.

Как отметил старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин, на низкую рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации. В этих условиях, пояснил эксперт, «нулевой результат — это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки».

«Стройгазмонтаж» был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Общая стоимость проекта составила не менее 223 миллиардов рублей. «Мостотрест» был субподрячиком строительства моста, получив контракт в 97 миллиардов рублей на возведение опор и пролетов.

Аркадий Ротенберг ранее заявлял, что заняться строительством Крымского моста его попросил лично президент РФ Владимир Путин. В интервью «Коммерсанту» вскоре после получения генподряда на строительство моста Ротенберг заявлял, что рассматривает этот проект «как вклад в развитие страны», а «не с целью зарабатывания денег».

В ноябре «Стройгазмонтаж» сменил владельца. По данным РБК, Ротенберг продал компанию одной из «дочек» «Газпрома» за 75 миллиардов рублей.

Темы: Крым, Бизнес и предпринимательство в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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12.11.2019, 15:00
Гость: Бтр

На что тебе Крым, ну подумай ты сам;
Для вас украинцев он как чемодан;
Для нас же - брильянт в драгоценной оправе;
И тяфкать на нас вы за это не вправе.
12.11.2019, 14:37
Гость: Да чёрт с ней, с этой "нулевой прибылью" Ротенберга!

Не стибрил бы Крым "солнцеликий" прохвост,
Так не было бы и расходов на мост,
Аврально российский бюджет расшатавших,
Позорной "реформы" причиною ставших...
12.11.2019, 14:37
Гость: IgS

Тю! Вот если бы за свои построила.
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