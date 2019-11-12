Компания Ротенберга получит нулевую прибыль за Крымский мост

11:09

Строительство Крымского моста, вероятно, принесет компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга нулевую прибыль. Об этом российскому Forbes сообщил глава «Мостотреста» Владимир Власов.

По его словам, не заработает на проекте и компания «Стройгазмонтаж», которая до недавнего времени также принадлежала Ротенбергу и участвовала в строительстве Крымского моста.

«Будет хорошо, если <…> „Стройгазмонтаж“ не будет в минусе», — сказал Власов.

Как отметил старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин, на низкую рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации. В этих условиях, пояснил эксперт, «нулевой результат — это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки».

«Стройгазмонтаж» был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Общая стоимость проекта составила не менее 223 миллиардов рублей. «Мостотрест» был субподрячиком строительства моста, получив контракт в 97 миллиардов рублей на возведение опор и пролетов.

Аркадий Ротенберг ранее заявлял, что заняться строительством Крымского моста его попросил лично президент РФ Владимир Путин. В интервью «Коммерсанту» вскоре после получения генподряда на строительство моста Ротенберг заявлял, что рассматривает этот проект «как вклад в развитие страны», а «не с целью зарабатывания денег».

В ноябре «Стройгазмонтаж» сменил владельца. По данным РБК, Ротенберг продал компанию одной из «дочек» «Газпрома» за 75 миллиардов рублей.