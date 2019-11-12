Компания Ротенберга получит нулевую прибыль за Крымский мост
Строительство Крымского моста, вероятно, принесет компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга нулевую прибыль. Об этом российскому Forbes сообщил глава «Мостотреста» Владимир Власов.
По его словам, не заработает на проекте и компания «Стройгазмонтаж», которая до недавнего времени также принадлежала Ротенбергу и участвовала в строительстве Крымского моста.
«Будет хорошо, если <…> „Стройгазмонтаж“ не будет в минусе», — сказал Власов.
Как отметил старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин, на низкую рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации. В этих условиях, пояснил эксперт, «нулевой результат — это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки».
«Стройгазмонтаж» был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Общая стоимость проекта составила не менее 223 миллиардов рублей. «Мостотрест» был субподрячиком строительства моста, получив контракт в 97 миллиардов рублей на возведение опор и пролетов.
Аркадий Ротенберг ранее заявлял, что заняться строительством Крымского моста его попросил лично президент РФ Владимир Путин. В интервью «Коммерсанту» вскоре после получения генподряда на строительство моста Ротенберг заявлял, что рассматривает этот проект «как вклад в развитие страны», а «не с целью зарабатывания денег».
В ноябре «Стройгазмонтаж» сменил владельца. По данным РБК, Ротенберг продал компанию одной из «дочек» «Газпрома» за 75 миллиардов рублей.