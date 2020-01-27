Индексация: Конституция не поможет работающим пенсионерам

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Поправки в Конституцию не гарантируют индексацию пенсий работающим пенсионерам

Индексация возможна только если будут приняты соответствующие поправки в пенсионное, отраслевое законодательство. Цена вопроса — 368 млрд рублей.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В группе по изменению Конституции пояснили вопрос об индексации работающим пенсионерам. Как сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева, принятие президентских поправок в Конституцию РФ не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Изменения возможны только при корректировке федерального закона от 2016 года. В тот год, напомним, было принято решение о том, что страховые пенсии индексируются только пенсионерам, которые не работают по достижении пенсионного возраста.

Без изъятий

Само правило индексации пенсий сформулировано без изъятий. «Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ — индексируются», — поясняла ранее Хабриева РБК.

Это пояснение было расценено СМИ как возобновление ежегодной индексации пенсий для работающих пенсионеров.

О том, что из поправок в Конституцию проистекает индексация пенсий работающим пенсионерам, говорил и депутат Госдумы Олег Шеин.

По его словам, увеличение выплат для работающих пенсионеров будет производиться автоматически. Для этого не нужно даже писать заявление.

Поправки, уточнял депутат, могут быть приняты уже в конце марта.

Но как теперь выясняется, порядок самой индексации пенсий будет регулироваться не Конституцией, а федеральным законом. Это связано с тем, что в Конституции (ч. 2 ст. 39) закреплено правило о том, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. «Таким образом, конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — дала новое пояснение Хабриева.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

В президентском предложении говорилось о регулярной индексации, формировании системы пенсионного обеспечения граждан России «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений».

В Госдуме при рассмотрении президентских поправок в первом чтении другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас пояснял эту проблему так: «В президентских поправках никаких исключений нет». Но после принятия поправок в Конституцию порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом».

Лишние люди

Формулировка в части индексации пенсий написана таким образом, чтобы ничего не менять по работающим пенсионерам, сказал источник РБК, знакомый с ходом разработки поправок в Конституцию РФ. Гарантируется только сама индексация и ее регулярность, а порядок индексации и условия ее получения, в том числе в зависимости от работы, определяются федеральным законом. «Конституция эти вопросы не регулирует», — добавил источник издания.

Индексация работающим пенсионерам пока не обсуждается, уточнил другой источник, близкий к Минфину.

Эксперты не исключают, что никаких поправок по части выплат работающим пенсионерам в действующий федеральный закон вноситься не будет. «Если будет закреплено, что индексация пенсий гарантируется Конституцией, значит, индексация должна гарантироваться абсолютно всем», — возражает профессор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Эльвира Тучкова.

Если в Конституции будет закреплен сам факт права на обязательную регулярную индексацию пенсии, то после этого власть не сможет действовать, исходя из финансовой возможности или невозможности выделить на это средства из бюджета.

Необходимые пояснения по этой проблеме мог бы дать Конституционный суд, считают эксперты.

В октябре 2019 года Антон Дроздов, уволенный с поста ПФР, говорил, что на индексацию нет денег. А на ее возобновление потребовалось бы 368 млрд рублей, уверял Дроздов.

По словам Вячеслава Абрамова, директора офиса продаж «БКС Брокер», в прошлом году была проведена пенсионная реформа, которой большинство россиян осталось недовольно. Если раньше возраст выхода на заслуженный отдых составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то с 2019 года он постепенно увеличивается, на полгода каждый год.

«Индексация пенсий работающим пенсионерам — справедливая мера. Не должно быть различия между теми, кто имеет занятость и нет. Лишение работающих лиц пожилого возраста индексации по принципу «у них и так есть, на что жить» — совершенно неприемлемо», — считает Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Работающих пенсионеров насчитывается 9,6 млн из 43 млн зарегистрированных.