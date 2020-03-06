38 российских банков могут потерять лицензию

10:19

Тридцать восемь российских банков внесены в группу риска на ближайшие 12 месяцев, пишет РБК со ссылкой на исследование агентства "Эксперт РА".

По данным экспертов, в последнем квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора впервые с начала 2018-го превысил 90%. Это вызвано снижением числа дефолтов финансовых организаций. В частности, если в 2018 году лицензий лишились 57 банков, то в прошлом - лишь 28. Эксперты считают, что часть нереализованных дефолтов произойдет в этом году.

В связи с этим, 38 кредитных организаций все еще находятся в зоне повышенного риска. Названия банков, оказавшихся в группе риска, не раскрываются. Однако эксперты отмечают, что большинство из них работают в столичном регионе. При этом рейтинги данных банков в ближайшее время вряд ли улучшатся.

С начала этого года Центорбанк оставил без лицензий четыре банка. Среди них «Нэклис-банк», «Нижневолжский коммерческий банк», «ПФС-банк» и «АПАбанк». «Севастопольский морской банк» был отправлен на санацию, а «Русь» и «Крайинвестбанк» сами подали заявления о ликвидации.