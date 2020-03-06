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38 российских банков могут потерять лицензию

10:19 6.03.2020
Центральный Банк РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Тридцать восемь российских банков внесены в группу риска на ближайшие 12 месяцев, пишет РБК со ссылкой на исследование агентства "Эксперт РА".

По данным экспертов, в последнем квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора впервые с начала 2018-го превысил 90%. Это вызвано снижением числа дефолтов финансовых организаций. В частности, если в 2018 году лицензий лишились 57 банков, то в прошлом - лишь 28. Эксперты считают, что часть нереализованных дефолтов произойдет в этом году.

В связи с этим, 38 кредитных организаций все еще находятся в зоне повышенного риска. Названия банков, оказавшихся в группе риска, не раскрываются. Однако эксперты отмечают, что большинство из них работают в столичном регионе. При этом рейтинги данных банков в ближайшее время вряд ли улучшатся.

С начала этого года Центорбанк оставил без лицензий четыре банка. Среди них «Нэклис-банк», «Нижневолжский коммерческий банк», «ПФС-банк» и «АПАбанк». «Севастопольский морской банк» был отправлен на санацию, а «Русь» и «Крайинвестбанк» сами подали заявления о ликвидации.

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 15:38
Гость: При этом Платошкин

говорит, что Сбербанк должен компенсировать обесцененные в 90-е вклады с учетом процентной ставки по годам и инфляцией с привязкой к оф.курсу тогдашнего (доперестроечного) доллара
06.03.2020, 14:56
Гость: dellya'r

проблемы у Сахип"Задовны" закончатся ,за то начнутся у всех остальных в этой стране .... Будьте здоровы
06.03.2020, 14:46
Гость: ?

А почему их не назвать? Ведь иначе люди могут деньги потерять.
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