]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Минэнерго после обвала цен на нефть созвало встречу с нефтяниками

22:13 10.03.2020
Минэнерго © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Министр энергетики Александр Новак 12 марта встретится с представителями российских нефтяных компаний, чтобы обсудить падение цен в отрасли и планы по добыче сырья, сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из частных нефтяных компаний.

Ранее Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщил, что глава Минэнерго встретится с нефтяниками 11 марта. В рамках совещания, по данным агентства, планируется обсудить, будет ли Россия сотрудничать с ОПЕК. Россия не входит в картель, однако ранее вместе с Казахстаном и Азербайджаном участвовала в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи. 6 марта стороны не смогли договориться о его продлении, и с 1 апреля сделка перестанет действовать.

Агентство отмечает, что «Роснефть» стала одним из ярых противников сделки, а отказ от продления соглашения в компании назвали выгодным для России. «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской», — заявил тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Второй крупнейший производитель нефти «ЛУКОЙЛ» был настроен на сотрудничество с ОПЕК, однако, как указывает агентство, окончательное решение о дальнейших действиях России должен принять президент Владимир Путин.

Темы: Нефтяная промышленность в России, ОПЕК
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2020, 23:05
Гость: Нефтяников там не было

Нефть они видели пару раз издалека. Только юристы и экономисты.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации