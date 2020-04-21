]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Новак попросил не драматизировать ситуацию после обвала цен на нефть

21:40 21.04.2020
Фото с сайта duma.gov.ru
Материалы по теме:

В условиях сократившегося спроса на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19 рынок сейчас находится в нестабильном состоянии, но драматизировать ситуацию не стоит. Так прокомментировал рекордный обвал цен на американскую нефть WTI министр энергетики России Александр Новак.

«Не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью»,— сказал  министр.

Глава Минэнерго добавил, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости «имеют все возможности для реагирования», пишет «Коммерсант».

Вчера, 20 апреля, майские фьючерсы нефти марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений. По состоянию на 20:15 (мск) 21 апреля, июньские фьючерсы нефти марки WTI торгуются на уровне $12,1 за баррель, июньские фьючерсы нефти марки Brent — на уровне $19,2 за баррель.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, Министерство энергетики РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.04.2020, 00:15
Гость: личный опыт

походу до кремлевских дошло наконец, что нефть надо прекращать гнать на экспорт, если только в Китай по заранее согласованным ценам в обмен на его продукцию.
Походу так и делается, туда же идет зерно и другие продукты питания.
Мир разваливается на конгломераты стран, связанных собой прежде всего политически.
22.04.2020, 00:07
Гость: охотник за бакланами

Дай Бог, чтоб цена на нефть стабилизировалась, на уровне 1973 года,реально, без бумажной трескотни , и навсегда.
21.04.2020, 23:29
Гость: Украина предложила отдать ей ненужную нефть

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. В комментарии на Facebook он предложил передать часть сырья Украине.
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации