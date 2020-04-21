Новак попросил не драматизировать ситуацию после обвала цен на нефть

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В условиях сократившегося спроса на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19 рынок сейчас находится в нестабильном состоянии, но драматизировать ситуацию не стоит. Так прокомментировал рекордный обвал цен на американскую нефть WTI министр энергетики России Александр Новак.

«Не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью»,— сказал министр.

Глава Минэнерго добавил, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости «имеют все возможности для реагирования», пишет «Коммерсант».

Вчера, 20 апреля, майские фьючерсы нефти марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений. По состоянию на 20:15 (мск) 21 апреля, июньские фьючерсы нефти марки WTI торгуются на уровне $12,1 за баррель, июньские фьючерсы нефти марки Brent — на уровне $19,2 за баррель.