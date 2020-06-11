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Банки хотят блокировать сомнительные операции без связи с клиентом

10:43 11.06.2020
ЦБ РФ
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Российские банки обратились к Центробанку с просьбой разрешить им блокировать сомнительные денежные переводы даже в том случае, если им не удалось связаться с клиентом.

Напомним, в настоящее время закон обязывает банки возобновлять попавшие под признаки совершенных без согласия клиента операции, если с клиентом не удалось связаться в течение 2 рабочих дней. По мнению представителей банков, данный срок является недостаточным и эту норму следует исключить из закона.

«Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь», - цитирует РИА Новости обоснование предложения, автором которого является «Тинькофф банк».

В свою очередь Банк России в ответ на эти предложения рекомендовал ассоциации «Финтех» (в нее входят крупнейшие банки России) предоставить дополнительную аргументацию для исключения соответствующей нормы из закона.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 13:54
Гость: Реалло

Зачем все отнимать ?Не все!Надо оставить по 1000 долларов на рыло.Если особые заслуги - то умножить на Десять.
Для Заслуженных - на СТО.
11.06.2020, 13:45
Гость: ABCD

ЕС изымал вклады отечественного жулья на Кипре (как сказал Медведев на это "они там украли наворованное"), почему бы и в РФ под предлогом "не могу связаться" (а там попробуй доказать что тебе кто-то пытался позвонить)не покоцать вклады, правда в РФ нет вкладов чиновников и тем более олигархов, все их деньги стабильно за границей. Значит по логике пр-ва никто из "уважаемых людей" не пострадает.
11.06.2020, 13:30
Гость: Carlos

Совершенно правильная просьба. Некоторые банки давно так делают - и никто не жалуется.
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