Банки хотят блокировать сомнительные операции без связи с клиентом

10:43

Российские банки обратились к Центробанку с просьбой разрешить им блокировать сомнительные денежные переводы даже в том случае, если им не удалось связаться с клиентом.

Напомним, в настоящее время закон обязывает банки возобновлять попавшие под признаки совершенных без согласия клиента операции, если с клиентом не удалось связаться в течение 2 рабочих дней. По мнению представителей банков, данный срок является недостаточным и эту норму следует исключить из закона.

«Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь», - цитирует РИА Новости обоснование предложения, автором которого является «Тинькофф банк».

В свою очередь Банк России в ответ на эти предложения рекомендовал ассоциации «Финтех» (в нее входят крупнейшие банки России) предоставить дополнительную аргументацию для исключения соответствующей нормы из закона.