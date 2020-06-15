Насколько достоверна статистика ВЭД?

22:09

Одним из проблемных моментов в аналитической работе является качество исходных данных.

Если аналитик по каким-то причинам использует в работе некорректную информацию, то это может привести к следующим печальным последствиям:

У получателей результатов конечного исследования могут возникнуть сомнения по всем выводам, даже обоснованным, а не только по тем, которые опираются на некорректные данные.

Также у них могут появиться сомнения в компетентности самого аналитика.

Возможен и процесс «цепной реакции», когда сомнительные исходные данные ведут к грубым ошибкам при проведении выработанных на их основе практических мероприятий.

Также возникают неизбежные проблемы с деньгами, потраченными на приобретение неверных данных, и временем специалистов, ушедшим на создание сомнительного по качеству исследования.

Все эти моменты должны особо учитываться в работе с таможенной статистикой, поскольку именно на её основе принимаются долгосрочные стратегические решения стоимостью в миллионы долларов. Например, на исследования статистики контейнерных перевозок ведущие консалтинговые фирмы тратят ежегодно миллионы рублей.

Именно поэтому Аналитическая Группа ВЭД-Стат даёт возможность своим клиентам в режиме онлайн проверять достоверность приобретённых у неё данных по внешней торговле. На сайте ВЭД-Стат можно не только узнать значения показателей импорта и экспорта в режиме онлайн по интересующему коду ТНВЭД, но и проверить их на предмет возможных расхождений с официальными сведениями от таможни. Из поставщиков внешнеторговой статистики на данный момент только Аналитическая Группа ВЭД-Стат предоставляет эту опцию своим потенциальным и действующим клиентам.

Алгоритм проверки:

Заходим на страницу «Оценка достоверности», которая расположена по адресу Ved-Stat.com/compare/.

Вводим интересующий нас код ТНВЭД, актуализированный на 2019 год (также имеется возможность подобрать код ТНВЭД по названию товарной группы).

Получаем на отдельной странице две таблицы с импортом и экспортом. В них присутствуют числовые данные по анализируемому товару как от ВЭД-Стат, так и от ФТС, а также даётся оценка значимости возможных расхождений.

Приведём наглядный пример с товарной группой «Краски и лаки».

Найдём код ТНВЭД этой группы на странице определения кода.

Обнаруженное значение 3208 вводим в поле на странице «Оценка достоверности». Видим разбивку номенклатуры по данной группе из 20 значений.

Щелкаем по интересующему коду и получаем две таблицы по числовым показателям импорта и экспорта красок и лаков. Замечаем, что процент отклонения от данных ФТС около 0,5%. Также можно посмотреть и долю стран Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) по ввозу и вывозу товарной группы, что полезно для оценки объёма сегмента рынка, не охватываемого детальным анализом.

Заметим, что для некоторых групп, таких как сырая нефть (код 2709 ТНВЭД), в таблице с импортом присутствует лишь информация от ФТС, что объясняется 100% долей стран ТС по данному товару.

Отметим, что компания ВЭД-Стат готова выслать на e-mail демо-выборку для оценки качества информации по ВЭД, которую она предоставляет своим покупателям.