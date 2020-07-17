Про советский стаж забудьте: Пенсионный фонд отказал старикам в перерасчете пенсий

С 1 августа государство кинет им лишь пару сотен на палку колбасы, да и то не всем

В последние несколько дней в сообщениях российских информагентств различного калибра активно появлялись сообщения о том, что российским пенсионерам полагается доплата за так называемый «советский стаж» в размере 1% за каждый полный год работы во времена СССР.

О том, что многие старики вправе получать дополнительные денежные выплаты, а также перерасчет страховой пенсии по старости за неучтенный при ее назначении стаж работы в СССР, одним из первых сообщило агентство PRIMPRESS. В марте нынешнего года — со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Ионина, а уже в июле — на пул собственных юристов и пенсионных экспертов.

Последние, в частности, уточнили — многие пенсионеры действительно жалуются на то, что у них при назначении выплаты по старости не учли тот или иной период советского стажа, однако при попытках обнаружить его Пенсионный фонд России практически всегда отвечает отказом. Впрочем, опускать руки пожилые граждане не должны, подчеркнули они, поскольку в результате повторных обращений ПФР все же увеличивает размер выплаты. Так, одной из пенсионерок, привели пример эксперты, чиновникам пришлось прибавить к пенсии 279 рублей в результате переучета шести изначально «потерянных» лет работы в период существования СССР. Правда, женщине пришлось добиваться справедливости в течение трех долгих лет.

В ответ на это ведомство Максима Топилина поспешило заявить — никаких перерасчетов пенсий для пожилых граждан, имеющих трудовой стаж до 2002 года (в том числе в советское время до 1991 года) ПФР делать не собирается, так как подобная переоценка пенсионных прав, называемая валоризацией, была им проведена ещё на рубеже 2009−2010 годов. Тогда расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года увеличили на 10% и прибавили по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года.

Таким образом, подчеркнули в ПФР, все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, и пенсионеры уже получили доплаты за советский стаж, следовательно, все предположения о новых выплатах пенсионерам за «советский стаж» не соответствуют действительности. Это либо следствие неправильной интерпретации появившейся в СМИ информации о выплатах, которые положены отдельным пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены, либо происки неких юридических фирм, оказывающих пенсионерам мнимую услугу за денежное вознаграждение.

Возможно, кто-то из российских стариков искренне надеялся на то, что после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию пенсионная система страны, как это активно акцентировалось агитаторами от партии власти, действительно будет формироваться «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений». Но последнее заявление ПФР эти надежды, похоже, окончательно перечеркивает.

Ведь по сути оно означает, что государство попросту отказывает даже в копеечных суммах пенсионерам, по его же милости оказавшихся к настоящему моменту в крайне сложном финансовом положении.

— Вспомните историю с заморозкой пенсионных накоплений, — призвал читателей «СП» известный экономист Владислав Жуковский. — Тогда президент говорил, что речь идет исключительно о 2014−2015 годах, но потом сам же взял и сделал эту меру бессрочной, фактически отняв эти средства у народа, так что вместо реальных денег россиянам на пенсионные счета стали поступать какие-то непонятные баллы.

Кстати, в 2014—2015 годах не Владимир Путин ли вместе с Дмитрием Медведевым говорили о том, что ни о каком повышении налогов не может быть и речи, что они замораживают эту нагрузку на экономику на ближайшие 5 лет? Да, саму фискальную нагрузку по итогу никто не менял, но вместо этого были введены десятки квазиналоговых сборов: торговый, утилизационный, портовый, туристический, экологический, а также система «ПЛАТОН», из-за которой проезд грузовиков по федеральным трассам мы фактически оплачиваем из своего кармана, платная маркировка товаров, спровоцировавшая их удорожание, и мусорная реформа, приведшая к повышению платежей населения за эту услугу в 5 раз. В 2014 году нас также убеждали в том, что рубль будет крепким, никакой девальвации никто не допустит. В итоге он к настоящему моменту упал в 2 раза!

Нюансы, подмеченные экспертом, позволяют понять — да, к одним из самых низких в мире российским пенсиям в 2010 году прибавили 10%, но зато потом отобрали в несколько раз более внушительные суммы. И это на фоне того, что, обобщив данные Росстата с 2015 по 2019 годы, доктор экономических наук Игорь Николаев пришел к выводу — в реальности, а не на бумаге, размер пенсий за эти 5 лет уменьшился на 4,6%. То же самое произошло и с коэффициентом замещения: если в 2015 году он находился на уровне 35,2%, то в январе-сентябре 2018 года составлял уже 31,6%, а за тот же период 2019 года вообще упал до 30,7%.

Что называется, почувствуйте разницу!

Кому-то, вероятно, может показаться, что вывод о нежелании государства дать российским старикам по-настоящему справедливую и достойную пенсию сделан скоропалительно. Ведь практически одновременно с заявлением ПФР о «фейковости» новостей о полагающихся пенсионерам доплатах за «советский» трудовой стаж официальная правительственная пресса сообщила — с 1 августа 2020 года у работающих пенсионеров автоматически вырастут пенсии. Помимо этого, с этой же даты (и также автоматически) россиянам пересчитают в сторону повышения и размер накопительных пенсий.

«Ну разве это не является доказательством создания в России справедливой пенсионной системы, которую и обещал нам президент через поправки в Конституцию?!», — могут воскликнуть многие приверженцы квасного патриотизма.

«Да куда уж там!», — хочется ответить им и привести некоторые детали этого, с позволения сказать, повышения.

Во-первых, законодательно пенсии работающих пенсионеров могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. И поскольку в нынешнем году каждый из них оценивается в 93 рубля, то максимальная прибавка составит 279 рублей. В Московской области на эти деньги можно приобрести разве что пару батонов вареной колбасы далеко не самого лучшего качества, да и то если идти за ней в крайне сомнительные магазины класса «суперэконом».

Во-вторых, как ранее сообщал ПФР, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили официальный уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Это, конечно, выглядит несколько весомее апрельских шести процентов, но такую прибавку к пенсии с 1 августа получит на круг всего 80 тысяч россиян при том, что общее количество пенсионеров в России исчисляется десятками миллионов человек.

Тут впору рассуждать не о справедливости и солидарности, а об агонизации. Впрочем, это частное мнение отдельного журналиста. А что думают о текущем положении дел в пенсионной системе страны эксперты?

— Мало того, что это величайшая социальная несправедливость, так она еще настолько запутана и непонятна, что даже специалисты в ней ориентируются с большим трудом, — отмечает член КПРФ, общественный деятель, политик Вячеслав Тетёкин. — Раньше, в советское время, все было предельно ясно, а сейчас граждане даже не очень представляют себе, какой компонент из нынешней пенсии повышается или понижается. В таких условиях манипулировать пенсиями исключительно легко. Так что можно запросто предположить, что скоро власти найдут очередные красивые слова и скажут нечто вроде «в интересах повышения уровня пенсионного обеспечения и с учетом тяжелого положения государственной экономики принято решение временно» ограничить или уменьшить часть пенсии. Раз в вопросах вытрясания из карманов народа последних копеек чиновники проявляют безграничное творчество, значит, работай — не работай, очередная пенсионная реформа аннулирует все твои достижения.

— Мы прекрасно знаем — когда и как ни повышали бы пенсию, практически сразу же вслед за этим вырастают цены в магазинах и в сфере коммунальных услуг, — напоминает экс-председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутат Госдумы VI созыва Игорь Зотов. — Чтобы пенсионеры хоть как-то жили, а не выживали, надо полностью, кардинально пересматривать всю социальную политику. Только тогда люди, работавшие всю жизнь, смогут жить нормально. Я на своем веку повидал уже три пенсионных реформы, и ни одна ни к чему хорошему не привела. То мы баллы какие-то считаем, то еще что-нибудь. А на выходе-то что? А на выходе получается средняя пенсия в размере 14 с небольшим тысяч рублей. Разве на такую сумму можно прожить? Да, какие-то компенсации платят, но все эти потуги ни к чему хорошему пока не приводят. Это все равно, что из пушки по воробьям палить.

Однако в глазах государства вся эта «пальба по воробьям» все-таки имеет значение. Так, по подсчетам Владислава Жуковского, опубликованным в его Твиттере, только в 2020 году из-за повышения пенсионного возраста у россиян изымут более 340 миллиардов рублей: конкретно на пенсиях бюджет ПФР сэкономит 150 миллиардов, но при этом не вышедшие на пенсию граждане заплатят НДФЛ в общей сложности на 56 миллиардов и еще 135 миллиардов поступит с их доходов в казну в виде страховых взносов. А к тому времени, когда пенсионная реформа заработает на всю катушку, ежегодная экономия бюджета на пенсиях может достигать 2−2,5 триллионов рублей.

С такими-то барышами отчего же в «социальную справедливость» не поиграть, благо тут можно всего парой-другой миллиардов отделаться?