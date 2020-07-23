«В России господдержку облекли в такие бюрократические препоны, преодолеть которые удается не каждому»

Николай Арефьев – о состоянии мировой и российской экономики в первом полугодии 2020 года

Мировая экономика



Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что спад мирового ВВП в 2020 году составит 4%, а в 2021 году ожидается рост на 5%.

Китайский ВВП по итогам первых шести месяцев 2020 года упал на 1,6% в годовом выражении. В июне деловая активность в сфере услуг Китая выросла максимальными темпами за последние 10 лет. Как отмечают эксперты, экономика КНР уверенно восстанавливается после резкого снижения в начале года из-за пандемии коронавируса.

С начала 2020 года государственный долг США вырос почти на $3 трлн и впервые в истории превысил отметку $26 трлн. На фоне пандемии американские аналитики заявили о начале рецессии в стране. По мнению экспертов, дальнейший рост госдолга может обернуться ударом по бюджету США и тем самым усугубить финансовый кризис.

В июне дефицит федерального бюджета США составил $863 млрд, что почти в сто раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. Растущий недостаток денег в американской казне связан с огромными расходами правительства Штатов на ликвидацию последствий коронавируса.

Падение ВВП стран Еврозоны во II квартале 2020 года составит 13%. Об этом сообщила председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Российская экономика



ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития.

2 июня Владимир Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса. В первую очередь президент призвал поддержать граждан, предприятия и бизнес на этапе выхода из режима карантинных ограничений. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, выполнение поставленных задач будет проходить в три этапа и стоить 5 трлн рублей.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции достигла 3,3 трлн рублей.

Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

А это цена «эффективных» действий правительства. Европа выходит из кризиса в конце 2020 года, а Россия все еще строит планы выхода из кризиса и растягивает удовольствие на 3 года.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2020 года промышленное производство снизилось на 3,5%, в основном за счет мая, где снижение составило около 10%, цены поднялись на 2,6%, безработица повысилась до 6,1%, а зарплата (номинальная) стала 49 306 рублей, в декабре была 62 239 рублей. Только в Москве в начале года средняя зарплата составляла 95,5 тыс. рублей, а в июне медианное значение обрушилось до 50 тыс.

В обновленном прогнозе Минэкономразвития реальные располагаемые доходы граждан к концу этого года просядут на 3,8%.

По данным мониторинга, 36% россиян считают, что их финансовое положение ухудшится не сильно, а 27% заявили, что это будет существенно. Четверть опрошенных рассказали, что каких-либо изменений в их доходах не ожидается, и лишь 6% граждан заявили об улучшении материального достатка в той или иной мере в течение года.

В июне замедлился рост численности регистрируемых в качестве безработных. Сейчас на учет встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю, а в середине апреля и мае было по 220−250 тыс. Но это только снижение динамики - безработица продолжается. В пресс-службе Минтруда сообщили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн.

Перспективы не радужные, по разным оценкам, только в этом году ВВП может упасть на 6,6 процента или 7 триллионов рублей.

По мнению бывшего зампреда правительства Аркадия Дворковича, который сейчас возглавляет фонд «Сколково», самые тяжелые времена в стране только наступают. «Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», — полагает он.

Согласно подсчетам объединений «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты (ТПП), к концу лета в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15−25 процентов всего рынка. На биржу труда выйдут около 2,5 миллиона бывших сотрудников таких предприятий. В общей сложности карантин и введенные из-за него ограничения обошлись бизнесу в 3,7 триллиона рублей, и с каждым днем цифра растет.

Власти выделили 81 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу, а надо было выделить 4 триллиона. Но известно, что скупой платит дважды! И если Европа выходит из кризиса, то Россия при скупости ее правителей будет выходить 10 лет. Германия бросила на ликвидацию кризиса 52 триллиона рублей, а наши копейки вряд ли помогут российской экономике.

Наиболее пострадавшие отрасли, куда входят, в том числе, общепит, гостиничный бизнес и туризм, поддерживает государство. Банки выдают компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставляют предприятиям МСП (малое и среднее предпринимательство) возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменяются более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году. К началу июля реструктурировано долгов на более чем 2,3 триллиона рублей.

Но все это фикция. Государство на ликвидацию последствий кризиса не тратит ни копейки. ФНБ за полгода вырос с 7,7 трлн руб. до 12,14 трлн руб в июле 2020 года. ЗВР (золотовалютные резервы ) выросли на 40 млрд долларов за полгода и в июле стали 569 млрд долларов. То есть правительство обходится текущими бюджетными платежами или берет в долг. Только зачем брать в долг, если есть ФНБ, который для этого и создан?

Но ведь должно быть иначе! Государство запретило работать предприятиям, государство и должно возмещать убытки и предприятиям, и народу! Статья 53 Конституции РФ гарантирует это! «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц». Именно так поступили в США и Евросоюзе.

В России же господдержку облекли в такие бюрократические препоны, преодолеть которые удается не каждому. Руководители организаций жалуются на большое количество отчетов, которые необходимо предоставлять в разные ведомства. Причем иногда один и тот же документ, но в разной форме, передают почти каждый день.

Требования собираются смягчить, но до конкретных действий дело пока не дошло. К примеру, применение кодов ОКВЭД для определения пострадавших предприятий не одобряют 86% респондентов. Надеются получить государственную помощь только 31%, остальные будут искать деньги где придется. Больше года будут восстанавливаться 64% предприятий, 20% закрылись или в стадии закрытия и только 4% заявили, что им не нужны деньги!!!

Крушение бизнеса влечет за собой увеличение безработицы. На конец июня без работы из-за коронавируса остались миллионы россиян. По данным Минтруда, на учет в качестве безработного встает в среднем по 140 тыс. человек в неделю.

В Минэкономразвития говорят о том, что за время пандемии работу приостановили 15 миллионов человек, 680 тысяч из них попали под сокращения. В качестве безработных официально зарегистрировались два миллиона граждан. В скором времени число безработных может вырасти до восьми миллионов.

Согласно недавнему исследованию страховой компании «Росгосстрах Жизнь», доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1 до 44,6 процента, то есть почти половина населения живут на грани прожиточного минимума. Аналитики сравнивали данные на начало года, когда эпидемия в стране еще не началась, с показателями июня — временем массового снятия карантинных ограничений. Каждый пятый участник опроса объявил о значительном падении доходов во время пандемии, а каждый десятый — о полной потере заработка.

В правительстве этим заявлениям не верят, ссылаясь на методологические просчеты. По официальным данным, уровень бедности в России по итогам 2019 года составил 12,3 процента — доходы ниже прожиточного минимума получали около 18 миллионов граждан. Но это за прошлый год, сейчас картина иная!

Власти задумались о переносе сроков реализации национальных проектов на шесть лет — с 2024-го до 2030 года. Однако такое решение – это предательство интересов народа. Деньги на преодоление разрухи есть, к тому же разрушили экономику совершенно напрасно. Белоруссия оказалась умнее.

На фоне общего спада в правительстве готовят решение, как скорректировать срок исполнения государственных программ.

Сейчас обсуждается вопрос исполнения нацпроектов с учетом складывающейся в последние месяцы в экономике ситуации». Готовится продление до 2030-го года проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2021—2022 годах финансирование нацпроектов собираются сократить, в частности, на поддержку малого бизнеса пойдет на 7 миллиардов рублей меньше, чем планировалось. Судя по тому, в каком состоянии бизнес сейчас, сокращение ассигнований на него приведет к полному его уничтожению.

Провалился нацпроект «Цифровая экономика». Уже сейчас нарушены сроки крупнейших проектов, среди которых — развитие сетей связи 5G, создание государственной единой облачной платформы и другие. Скорее всего, нацпроект ждет сокращение финансирования.

Но от главных целей шестилетки не отказываются. Речь идет об «обеспечении темпов экономического роста выше мировых и не ниже 3 процентов в год к 2024 году», сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не выше 4 процентов, а также росте инвестиций в основной капитал не ниже 5 процентов к 2024 году. Также в нацпроекты хотят добавить два новых целевых показателя: «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

Правительство облегчило себе задачу, разрушив экономику и опустив ее на 6,6%, расти на 3% в год станет совсем просто. Чтобы вы представляли, что такое рост промышленности на 3%, приведу пример. Сегодня металлорежущих станков выпускается 4500 штук в год. При снижении выпуска на 6,6% будет выпускаться 4203 штуки. Увеличение на 3% повысит выпуск на 126 станков в год. В советские времена такое количество станков выпускалось за 3 часа, а сегодня это выдают за героический поступок.

Наращивать доходы населения будет еще проще, ведь их опустили на 12% и теперь увеличивать на 1-2% в год не предоставит труда, поэтому к доходам 2013 года россияне приползут где-то через 10 лет. Естественно, при таком раскладе взрыва инфляции ожидать не приходится. Задушенная экономика и обнищавший народ создадут картину российского концлагеря с собачьим пайком, вездесущими видеокамерами и произволом полицейских и охранников.

Не унывает Владимир Путин: «Мы продолжим реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных дорог на Юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью».

Только зачем все это? Что возить? Скорее всего, эти стройки для депортации природных ресурсов из России! Но они, если и дадут рабочие места, то опять же либо иностранцам, либо местным жителям. А куда девать 10 миллионов безработных? Почему правительство упорно и настойчиво не хочет строить заводы и фабрики и заниматься импортозамещением?

По оценке Минэкономразвития, падение экономики России в 2020 году составит 4,8 процента, вместо запланированного роста в два процента. Также страну ждет сокращение реальных доходов на 3,8 процента вместо роста на полтора.

Выход из кризиса идет по общенациональному плану почти на четыре триллиона. Однако ущерб легко просчитывается на 22 триллиона рублей.

Малый и средний бизнес, сохранивший как минимум 90% штата, получит от резервного фонда правительства больше 81 млрд рублей. В рамках мер поддержки, о которых в прошлом месяце объявил Владимир Путин, помощь сможет получить почти 1 млн компаний. Но в России более 3 миллионов активных предприятий, как будут выживать еще 2 миллиона?

Интересно то, что сначала в апреле остановили предприятия, людей уволили, а потом решили оказать помощь тем, кто сохранил численность! Вот она - иезуитская хитрость: вроде бы дают, но взять невозможно!

В мае сообщалось, что жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года. Большая часть из них была отложена в марте перед введением ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Отмечается, что объем наличных в стране на 1 июля составил рекордные 12,419 триллиона рублей. По данным ЦБ, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 триллиона рублей. В конце мая объем наличных денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), ускорил рост до 23 процентов в годовом выражении, отметил в докладе регулятор.

Что делать



Косвенные меры поддержки бизнеса и граждан не могут в полной мере возместить потери из-за нерабочих дней. Кроме того, отсрочки по уплате различных платежей не освобождают от их уплаты и в перспективе станут причиной банкротства предприятий. Зарубежный опыт наглядно показывает, как надо бороться с кризисом, в Германии он уже на 90% преодолен.

Необходимо полностью возместить гражданам и бизнесу потери от карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

По примеру Китая было бы рационально национализировать банковскую систему России. Установить государственное регулирование курса рубля и валютный контроль, чем можно стабилизировать рубль и остановить валютные спекуляции.

Отменить бюджетное правило, профицит бюджета и Фонд национального благосостояния. Все это только методы изъятия денег из бюджета. «Подушкой безопасности» всегда были и есть золотовалютные резервы и называться международными они не должны.

Сейчас самое время национализировать российское имущество, захваченное иностранными государствами, причем разом, как в свое время осуществлялась приватизация. Это избавит Россию от зависимости от Запада. Законопроект о национализации в Российской Федерации имеется в КПРФ.

Внести изменения в налоговый кодекс. Налоги уплачивать предприятиями по месту расположения, а не по месту регистрации. Это сделает невозможным регистрацию российских предприятий в офшорах и улучшит финансовое состояние регионов России.

В силу сложившейся кризисной ситуации ввести мобилизационную экономику.

Вот далеко неполный перечень мероприятий по скорейшему выводу из кризиса экономики России! Но даже, если выполнить первый пункт о возмещении потерь бизнесу и народу, экономику можно возвратить не в самый лучший, но терпимый 2019 год, причем до конца текущего года.

Автор: Николай Арефьев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству