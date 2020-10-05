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В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

07:34 5.10.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В Женеве (Швейцария) установлен самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Как сообщает "Интерфакс", он составляет 23 швейцарских франка в час, что эквивалентно 25 долларам в час. При 41-часовой рабочей неделе это дает доход около 4 тыс. швейцарских франков в месяц.

Отмечается, что за установление такого МРОТ выступала коалиция профсоюзов, чьей целью является борьба с бедностью и поддержка социальной интеграции. 

В целом в Швейцарии нет такого понятия, как минимальный уровень оплаты труда. При этом Женева стала четвертым из 26 кантонов, проведших голосование по данному вопросу. По данным властей, на референдуме за установку МРОТ было отдано 58% голосов. 

Новый МРОТ затронет только 6% работников Женевы, по уточнению профсоюзов это примерно 30 тысяч человек, две трети которых - женщины. Отмечается, что это "минимум, который не даст упасть за черту бедности".

Темы: Швейцария
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 19:46
Гость: волду

евро не идет к франку один к одному Это доллар и франк практически равны Рассуждаешь о высоком а ничего не знаешь про обыденную жизнь Эх ты коллайдер
05.10.2020, 19:03
Гость: Европеец

Путевый пост !
05.10.2020, 18:40
Гость: World

Там евро идет пока что один к одному . Будет дешевле .
За счет чего....
Не только что там шокодад или вина вкусные.
Прежде всего как центр высших технологий и часть практического применения
Например позитронная томография - в реальном режиме процесы органов и по моему сейчас на месмбраном уровне. Еще головного мозга.
Разуметься высшие технологии возможны в сответсвующем организации общества и гос. устройства.
Подчеркиваем высшие технлогии а не высокие.
Высокие это типа точней микросхемы и соотвествующие работы.
Высшие это роцессы в самих микросхемах. Пример наглядный. В том числе новое поколение позитроной томмографии.
Все это патентуеться и обогащает то общество которое имено так построено.
Немаловажно и львиная доля патентов - от колайдера - и все ближе к синтезу.
А колайдер построен потому что такое общество. Если б оно было боле отсталоым - то не стали бы ставить коллйдер.
05.10.2020, 18:37
Гость: для авсд

маленькая неточность-валюта не одна В Швейцарии-франки в Европе-евро Причем поменять валюту-это проблема Обменных пунктов нет на каждом шагу и в каждой деревне как в России Впрочем возможно пользоваться кредиткой Там персчет производится автоматически
05.10.2020, 18:34
Гость: дан

да цены очень высокик Бутылка воды в киоске в центре Цюриха-4фр то есть в 4 раза дороже чем к примеру в Штатах Мой знакомый-житель Германии-какое-то время жил и работал в Цюрихе Так вот он с женой после побывки дома всегда загружал авто продуктами купленными в Германии и возвращался на работу в Цюрих Так что ихний МРОТ только кажется очень высоким Правда высокие цены не помешали нашему Ильичу жить там в эмиграции Причем не в рабочем районе а в самом центре
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