В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

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В Женеве (Швейцария) установлен самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Как сообщает "Интерфакс", он составляет 23 швейцарских франка в час, что эквивалентно 25 долларам в час. При 41-часовой рабочей неделе это дает доход около 4 тыс. швейцарских франков в месяц.

Отмечается, что за установление такого МРОТ выступала коалиция профсоюзов, чьей целью является борьба с бедностью и поддержка социальной интеграции.

В целом в Швейцарии нет такого понятия, как минимальный уровень оплаты труда. При этом Женева стала четвертым из 26 кантонов, проведших голосование по данному вопросу. По данным властей, на референдуме за установку МРОТ было отдано 58% голосов.

Новый МРОТ затронет только 6% работников Женевы, по уточнению профсоюзов это примерно 30 тысяч человек, две трети которых - женщины. Отмечается, что это "минимум, который не даст упасть за черту бедности".