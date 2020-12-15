Фиксированные цены на масло и сахар будут введены только до Урала

21:18 15.12.2020

Соглашение о сдерживании цен между торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла предполагает введение фиксированных цен только на территории до Урала включительно. В регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое", - приводит слова замминистра "Интерфакс".

Как это будет реализовано, и на сколько продукты для жителей Дальнего Востока и Севера окажутся дороже, Виктор Евтухов не пояснил.

Ранее во вторник стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, касающихся стабилизации цен на продукты питания. Одно из них касается заключения специальных соглашений между производителями продовольствия и торговыми сетями о снижении и поддержании на "нормальном уровне" цен на определенные виды товаров.

В частности, соглашения предусматривают, что цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Договоренности будут действовать до конца марта 2021 года. Следить за их исполнением будет Федеральная налоговая служба.