Разбираемся: Что такое МФО

22:50 19.02.2021

Наверное, каждый человек сталкивался с подобной ситуацией: срочно понадобились деньги, а зарплата еще не скоро.

Конечно, можно выкрутиться и попросить в долг у знакомых. Но известная поговорка гласит: «хочешь потерять друга – займи у него». И это чистая, правда. Да и зачем ставить свое окружение в известность о том, что у вас на данный момент появились экономические неурядицы? Куда проще обратиться в финансовую организацию, которая и выдаст вам займ.



Что такое займ?



Это небольшая ссуда, которую вам одалживает банк или МФО. В качестве платы за свои услуги организация облагает выдачу средств определенными процентами, размер которых оговаривается в прозрачном договоре. Человек обязуется вернуть тело займа вместе с процентами в указанный срок, например, в течение одного или нескольких месяцев.

Чаще всего банки менее охотно одалживают средства на непродолжительный промежуток времени, да и выдвигают более серьезные требования – сотрудник кредитного отдела скрупулёзно просматривает кредитную историю, а иногда и требует дополнительные справки и документы о выплате налогов.

Поэтому займы в МФО, наиболее верное решение для тех, кто не хочет посвящать в свои трудности близких и знакомых, а также не имеет возможности подготовить целый ворох бумаг.

Когда нужен займ?

- если вдруг понадобились деньги до получки;

- если сломался бытовой прибор и его срочно нужно починить или купить новый;

- любая непредвиденная ситуация, связанная с дополнительными расходами: прорвало кран, попали в аварию, порвалась зимняя обувь;

Условия выдачи.

- займ может получить любое лицо с 21 года до 65 лет;

- при себе нужно иметь только паспорт;

- заявка рассматривается моментально, и в случае одобрения, день выдаются сразу;

- идентификация личности происходит по фото, но можно обойтись и без него;

- займы выдаются даже клиентам с плохой кредитной историей;

- есть возможность продлить срок возврата средств до 30 дней;

Что важно помнить.

Прежде чем подписать документы, нужно тщательно изучить договор, чтобы в дальнейшем избежать частых ошибок.



Например, просрочки платежа, которая грозит серьезными санкциями – пени и штрафами для недобросовестного плательщика.

Преимущества займа.



1. Обратиться в МФО можно абсолютно в любое время суток – это можно сделать с помощью онлайн-сервисов. А сам договор придет на почту в электронном виде.

2. За ссуженными деньгами не придется никуда ехать – они зачисляются организацией прямо на карту или на счет электронного кошелька.

3. В 99% случаев МФО одобряет заявку клиента, этим и обуславливается высокая доступность данного вида кредитования.

4. Своевременная оплата улучшает кредитное досье клиента, которое в будущем позволит обращаться в финансовые организации на более интересных условиях.

5. Не растягивается платеж. Многие из-за этого не обращаются в банки, так как не хотят выплачивать сумму годами. Займ предполагает быстрый возврат ссуженных средств.

