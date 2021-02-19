Разбираемся: Что такое МФО

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Наверное, каждый человек сталкивался с подобной ситуацией: срочно понадобились деньги, а зарплата еще не скоро.

Конечно, можно выкрутиться и попросить в долг у знакомых. Но известная поговорка гласит: «хочешь потерять друга – займи у него». И это чистая, правда. Да и зачем ставить свое окружение в известность о том, что у вас на данный момент появились экономические неурядицы? Куда проще обратиться в финансовую организацию, которая и выдаст вам займ.


Что такое займ?


Это небольшая ссуда, которую вам одалживает банк или МФО. В качестве платы за свои услуги организация облагает выдачу средств определенными процентами, размер которых оговаривается в прозрачном договоре. Человек обязуется вернуть тело займа вместе с процентами в указанный срок, например, в течение одного или нескольких месяцев.
Чаще всего банки менее охотно одалживают средства на непродолжительный промежуток времени, да и выдвигают более серьезные требования – сотрудник кредитного отдела скрупулёзно просматривает кредитную историю, а иногда и требует дополнительные справки и документы о выплате налогов.
Поэтому займы в МФО, наиболее верное решение для тех, кто не хочет посвящать в свои трудности близких и знакомых, а также не имеет возможности подготовить целый ворох бумаг.
Когда нужен займ?
- если вдруг понадобились деньги до получки;
- если сломался бытовой прибор и его срочно нужно починить или купить новый;
- любая непредвиденная ситуация, связанная с дополнительными расходами: прорвало кран, попали в аварию, порвалась зимняя обувь;
Условия выдачи.
- займ может получить любое лицо с 21 года до 65 лет;
- при себе нужно иметь только паспорт;
- заявка рассматривается моментально, и в случае одобрения, день выдаются сразу;
- идентификация личности происходит по фото, но можно обойтись и без него;
- займы выдаются даже клиентам с плохой кредитной историей;
- есть возможность продлить срок возврата средств до 30 дней;
Что важно помнить.
Прежде чем подписать документы, нужно тщательно изучить договор, чтобы в дальнейшем избежать частых ошибок.


Например, просрочки платежа, которая грозит серьезными санкциями – пени и штрафами для недобросовестного плательщика.
Преимущества займа.


1. Обратиться в МФО можно абсолютно в любое время суток – это можно сделать с помощью онлайн-сервисов. А сам договор придет на почту в электронном виде.
2. За ссуженными деньгами не придется никуда ехать – они зачисляются организацией прямо на карту или на счет электронного кошелька.
3. В 99% случаев МФО одобряет заявку клиента, этим и обуславливается высокая доступность данного вида кредитования.
4. Своевременная оплата улучшает кредитное досье клиента,  которое в будущем позволит обращаться в финансовые организации на более интересных условиях.
5. Не растягивается платеж. Многие из-за этого не обращаются в банки, так как не хотят выплачивать сумму годами. Займ предполагает быстрый возврат ссуженных средств.
 

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