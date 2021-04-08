Минфин считает налоговую нагрузку на россиян одной из самых низких в мире
Министерство финансов России назвало налоговую нагрузку россиян одной из самых низких в мире. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, более трети опрошенных россиян (36%) считают налоговую нагрузку на население чрезмерной.
«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы… Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан»,— цитирует «Коммерсант» сообщение ведомства.
Минфин напомнил, что ставки НДФЛ в России составляют 13% и 15%, тогда как как в других странах этот показатель достигает 35%.
«Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 млн руб. в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%»,— уточнило Министерство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все правильно. Применен дифференциальный подход. Для одних людей, которые были подготовлены для захвата богатств СССР любым способом (в основном бандитским или мошенническим) и сделали это, налог самый маленький в мире. А для «нищебродов», которые не входят в касту олигархов, кремлевских чиновников или крупных бандитов – самый высокий в мире.
да, Все это и на западе Так же..
даже Хуже.
скажут что зарплаты выше - правда.
только вы ее не видите, тут же отдаете за жилье в основном.
квартплата тоже Другая и ОСАГО и все остальное в сторону Увеличения, иногда многократное
но Структура именно такая.
вам тихой сапой, натянули на уши все Минусы западного Тоталитарного Социализма - Без плюсов пока.
не знаю как в других странах но в Штатах подоходный налог 13% Плюс еще вычеты из зарплаты на медицину и на пенсию В общем вычеты составляют где-то 20% И при покупке любого товара-кроме продуктов- в магазине или в ресторане платишь еще 10% плюс к стоимости Это местный налон В разных штатах и даже городах от разный Конечно люди зарабатывающие сотни тысяч или миллионы долларов платят больше Налог доходит до 35% Но зато зарабатывающим минимум или чуть больше налоги возвращают после отправки налоговой декларации Минимум сейчас составляет 14тыс в год если я не ошибаюсь
И пусть теперь кто нибудь возразит против теории о параллельных мирах. А теперь всё просто. Правительство живёт в одном мире. Дума в другом. Силовики в третьем. И все они сливают всё де**мо в четвёртый, к нам с вами.
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Вот так и происходят великие открытия.
Налоговая нагрузка в РФ состоит в квази-налогах:
Лет за 18-20 ввели:
ОСАГО
Повышенный транспортный налог на дорогие машины
Увеличили НДС до 20%
Капремонт жилья (до 20% от квартплаты)
Платные парковки (повсеместно)
Платные дороги (минимум на 100 лет)
Курортные сборы
Безумное количество камер фото-видеофиксации (пополнение бюджета)
Двойной налог в бензине (акцизы и транспортный налог)
Акцизы на табак и алкоголь (ежегодно повышающиеся)
НДФЛ до 15% с части граждан (состоятельных)
Вывоз мусора (горожанин платит за дачу даже если не живет и наоборот)
Повышение пенсионного возраста
Платная система Платон для большегрузов
Утилизационные сборы (в цене товара)