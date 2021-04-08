Минфин считает налоговую нагрузку на россиян одной из самых низких в мире

22:55 8.04.2021

Министерство финансов России назвало налоговую нагрузку россиян одной из самых низких в мире. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, более трети опрошенных россиян (36%) считают налоговую нагрузку на население чрезмерной.

«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы… Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан»,— цитирует «Коммерсант» сообщение ведомства.

Минфин напомнил, что ставки НДФЛ в России составляют 13% и 15%, тогда как как в других странах этот показатель достигает 35%.

«Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 млн руб. в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%»,— уточнило Министерство.