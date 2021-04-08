Минфин считает налоговую нагрузку на россиян одной из самых низких в мире

Здание Минфина © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство финансов России назвало налоговую нагрузку россиян одной из самых низких в мире. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, более трети опрошенных россиян (36%) считают налоговую нагрузку на население чрезмерной.

«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы… Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан»,— цитирует «Коммерсант» сообщение ведомства.

Минфин напомнил, что ставки НДФЛ в России составляют 13% и 15%, тогда как как в других странах этот показатель достигает 35%.

«Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 млн руб. в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%»,— уточнило Министерство.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.04.2021, 03:46
    Гость: Евгений В

    Все правильно. Применен дифференциальный подход. Для одних людей, которые были подготовлены для захвата богатств СССР любым способом (в основном бандитским или мошенническим) и сделали это, налог самый маленький в мире. А для «нищебродов», которые не входят в касту олигархов, кремлевских чиновников или крупных бандитов – самый высокий в мире.

  2. 09.04.2021, 01:50
    Гость: gvozd

    да, Все это и на западе Так же..
    даже Хуже.
    скажут что зарплаты выше - правда.
    только вы ее не видите, тут же отдаете за жилье в основном.
    квартплата тоже Другая и ОСАГО и все остальное в сторону Увеличения, иногда многократное
    но Структура именно такая.
    вам тихой сапой, натянули на уши все Минусы западного Тоталитарного Социализма - Без плюсов пока.

  3. 09.04.2021, 01:27
    Гость: дан

    не знаю как в других странах но в Штатах подоходный налог 13% Плюс еще вычеты из зарплаты на медицину и на пенсию В общем вычеты составляют где-то 20% И при покупке любого товара-кроме продуктов- в магазине или в ресторане платишь еще 10% плюс к стоимости Это местный налон В разных штатах и даже городах от разный Конечно люди зарабатывающие сотни тысяч или миллионы долларов платят больше Налог доходит до 35% Но зато зарабатывающим минимум или чуть больше налоги возвращают после отправки налоговой декларации Минимум сейчас составляет 14тыс в год если я не ошибаюсь

  4. 09.04.2021, 00:41
    Гость: Alexander der Große

    И пусть теперь кто нибудь возразит против теории о параллельных мирах. А теперь всё просто. Правительство живёт в одном мире. Дума в другом. Силовики в третьем. И все они сливают всё де**мо в четвёртый, к нам с вами.
    .
    Вот так и происходят великие открытия.

  5. 09.04.2021, 00:09
    Гость: Жека

    Налоговая нагрузка в РФ состоит в квази-налогах:

    Лет за 18-20 ввели:

    ОСАГО
    Повышенный транспортный налог на дорогие машины
    Увеличили НДС до 20%
    Капремонт жилья (до 20% от квартплаты)
    Платные парковки (повсеместно)
    Платные дороги (минимум на 100 лет)
    Курортные сборы
    Безумное количество камер фото-видеофиксации (пополнение бюджета)
    Двойной налог в бензине (акцизы и транспортный налог)
    Акцизы на табак и алкоголь (ежегодно повышающиеся)
    НДФЛ до 15% с части граждан (состоятельных)
    Вывоз мусора (горожанин платит за дачу даже если не живет и наоборот)
    Повышение пенсионного возраста
    Платная система Платон для большегрузов
    Утилизационные сборы (в цене товара)

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