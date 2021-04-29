В России работодателям ужесточат наказание за выплату серых зарплат

13:51 29.04.2021

Совет Федерации займется выработкой предложений по ужесточению уголовной ответственности для работодателей за выплату своим сотрудникам зарплат "в конвертах". Соответствующее задание содержится в перечне поручений российским сенаторам по реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам, обеспечив постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовку системных предложений о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности, а также об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", - приводит ТАСС цитату из документа.

Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По данным главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, объем фонда неофициальных зарплат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30-40% россиян получают серую зарплату.