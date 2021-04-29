В России работодателям ужесточат наказание за выплату серых зарплат
Совет Федерации займется выработкой предложений по ужесточению уголовной ответственности для работодателей за выплату своим сотрудникам зарплат "в конвертах". Соответствующее задание содержится в перечне поручений российским сенаторам по реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.
"Продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам, обеспечив постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовку системных предложений о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности, а также об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", - приводит ТАСС цитату из документа.
Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
По данным главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, объем фонда неофициальных зарплат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30-40% россиян получают серую зарплату.
Комментарии читателей Оставить комментарий
только на больницы и школы (даже если оставить встороне их качество) уходит малая часть налогов, намного меньшая, чем на содержание дармоедов и на освоение ими этих налогов.
Зарплаты в конверте - это форма воровства у государства, а в конечном счете у тех граждан, кто получает свою зарплату легально с уплатой всех немаленьких налогов. Потому что на эти налоги содержаться больницы, школы и т.д., которые нужны всем.
А за черные?
А что черные зарплаты уже победили?
Да ничего, скоро "медианная зарплата" шмякнет их по башке, а потом еще и трупом "потребительской корзины" накроет. Если ничего не делать для страны, которой "руководишь", то это аукнется так, что мало не покажется.