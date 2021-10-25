Песков: для подорожания продуктов питания есть объективные причины

© KM.RU, Илья Шабардин

Российское правительство постоянно следит за ценами на продукты и старается не допустить их скачкообразного роста, однако существуют объективные причины для подорожания продуктов питания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения", - приводит его слова "Интерфакс".

Он напомнил, что правительство, исполняя поручения президента, наладило "постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен", цель которых - "предотвратить скачкообразное повышение".

Производители различных товаров время от времени предупреждают о подорожании своей продукции. В конце минувшей недели более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с конца октября — начала ноября 2021 года, рост цен составит от 7 до 20%.

Сегодня производители круп направили уведомления в торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20% в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 16:56
    Гость: ?

    Засиделись в городских подворотнях оголодали-езжайте к нам в тамбовщину выращивать крупу!

  3. 25.10.2021, 16:35
    Гость: Иван Иваныч

    Ну хорошо с этим боролся Мишустин в прошлом году, урезав квоты на экспорт. Думаю с крупами именно так и решат.

  5. 25.10.2021, 16:18
    Гость: гнус

    Ну как же,в "мире вырос ,гриппа вирус...."и цены на газ,всё должно дорожать и пропитание тоже! Мерзавцы ,начиная с плешивого!

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