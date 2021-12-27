Цетробанк будет контролировать все денежные переводы между гражданами

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что с января 2022 года ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке. 

Как следует из новой формы отчетности, туда должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

  • с карты на карту;
  • со счета на счет;
  • с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
  • со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
  • платежи через Систему быстрых платежей;
  • трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
  • переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
  • переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
  • переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

Информация по каждой операции должна будет содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.

По мнению экспертов, этот контроль ЦБ для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, а также для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги.

К признакам, по которым можно определить подозрительные платежные инструменты, ЦБ отнес несколько «аномалий», среди них следующие:

  • Необычно большое количество контрагентов — физических лиц в качестве как плательщиков, так и получателей средств. Например, более десяти в день и более 50 в месяц.
  • Необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физическими лицами. Например, более 30 операций в день.
  • Значительные объемы операций по списанию и зачислению денежных средств, совершаемых между физическими лицами. Например, более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц.
  • По карте или кошельку не проводятся операции по оплате товаров и услуг.
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2021, 12:01
    Гость: личный опыт

    "Пошли вон! революцию и бунты захотели от народа???"
    --------------
    Давай, заводи диван и вперед на баррикады!

  2. 27.12.2021, 11:58
    Гость: это точно

    Эта кампания напоминает ловлю блох.
    Вопрос: ЗАЧЕМ?
    тем временем...В 2020 году Центробанк разрешил вывозить из России золото без специальных лицензий. После этого экспорт драгметалла подскочил на 160%.

    По данным Федеральной таможенной службы, с января по сентябрь 2021 года из России вывезли 240,5 тонны золота. При этом, согласно сведениям Минфина, за тот же период в стране было добыто 256,54 тонны. Большая часть слитков была вывезена в Лондон, где они продаются на товарно-сырьевой бирже. Центробанк России разрешил экспорт золота весной прошлого года, а президент Владимир Путин в июне этого года подписал закон, разрешающий не возвращать валютную выручку за продажу золота в Россию.

    Банки активнее всего вывозили золото. Всего в 2020 году на экспорт ушло 320 тонн при внутренней добыче в 290 тонн. Общий доход от продажи золота достиг 18,5 млрд долларов. Примерно столько же Россия получает от продажи газа в квартал. В июне 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешил оставлять все заработанное на продаже золота за границей. В результате миллиарды долларов могут не вернуться на счета в российских банка

  3. 27.12.2021, 11:25
    Гость: Неравнодушный

    Давно испытываю ощущение, что каждый мой он-лайн шаг пристально отслеживается и заботливо, для моей же "пользы",направляется мутными финансовыми зазывалами и мошенниками. И почему я должен быть против того, чтобы теперь, для нашей надеюсь общей пользы, к ним присоединятся ЦБ и ИФНС? С точки зрения законопослушных граждан это нормально. Результаты такой работы должны быть в новостной повестке повсеместно и постоянно, не зависимо от социального и государственного статуса граждан.

  4. 27.12.2021, 11:01
    Гость: Низвизди!!

    Лет пять назад разорился на шампанское "Буржуа", его в Питере какой-то молдаванин бадяжит, чуть не отравился, вылил нафик.
    Берегите себя! Не покупайте отечественную бурду на праздник!
    Всех с наступающим Новым Годом!

  5. 27.12.2021, 10:45
    Гость: Вик

    с какой стати центробанк прибирает к рукам все персональные данные всех граждан??? пошли вон набиулина со своими заграничными хозяевами!!! мы не вам давали инфу о себе при оформлении карт и прочего а в конкретом банке! Пошли вон! революцию и бунты захотели от народа??? Прочь от наших персональных данных!! Совсем обнаглели в карманы уже лезут под видите ли благими намерениями! Уроды! пошли вон!!! Да запретит вам Господь и проклянет вас на веки вечные!!!

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