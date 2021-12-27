Цетробанк будет контролировать все денежные переводы между гражданами

00:44 27.12.2021

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что с января 2022 года ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

Как следует из новой формы отчетности, туда должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

с карты на карту;

со счета на счет;

с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

платежи через Систему быстрых платежей;

трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

Информация по каждой операции должна будет содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.

По мнению экспертов, этот контроль ЦБ для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, а также для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги.

К признакам, по которым можно определить подозрительные платежные инструменты, ЦБ отнес несколько «аномалий», среди них следующие: