Путин пообещал Шольцу поставки газа через Украину даже после 2024 года

18:15 15.02.2022

Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос на поставки в Европе и будет исправна газотранспортная система Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после трехчасовой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле.

«В 2021 году в Германию поставлено российского газа 50,7 млрд кубических метров. Отмечу, что даже в период высоких биржевых котировок на газ и дефицита его предложений в Европе мы продолжали обеспечивать поставки топлива германским потребителям на основе цен, устанавливаемых долгосрочными контрактами»,— цитирует Владимира Путина «Коммерсант».

Российский лидер также отметил, что «Северный поток—2» — это чисто коммерческий проект, он не несет никакой политической окраски и вопрос о начале поставок по «Северному потоку—2» находится в компетенции немецкого регулятора.

Сегодня, 15 февраля, Олаф Шольц приехал в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Перед встречей канцлер отказался сдавать российский ПЦР-тест.