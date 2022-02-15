Путин пообещал Шольцу поставки газа через Украину даже после 2024 года
Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос на поставки в Европе и будет исправна газотранспортная система Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после трехчасовой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле.
«В 2021 году в Германию поставлено российского газа 50,7 млрд кубических метров. Отмечу, что даже в период высоких биржевых котировок на газ и дефицита его предложений в Европе мы продолжали обеспечивать поставки топлива германским потребителям на основе цен, устанавливаемых долгосрочными контрактами»,— цитирует Владимира Путина «Коммерсант».
Российский лидер также отметил, что «Северный поток—2» — это чисто коммерческий проект, он не несет никакой политической окраски и вопрос о начале поставок по «Северному потоку—2» находится в компетенции немецкого регулятора.
Сегодня, 15 февраля, Олаф Шольц приехал в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Перед встречей канцлер отказался сдавать российский ПЦР-тест.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Воздуха? Нам до них далеко! Камилла Паркер-Боулз не даст соврать, старина Джо так зажег на приёме, что она не удержалась и прокомментировала. Так что куда нам!
Самого себя наказать деньгами, то мы не против! Любая прихоть, тем более, деньги не наши.
Вспомнилась Тимошенко, которой больше нравился тот же газ, но не по 250$, а по 450$, зато незалежность!
А ещё анекдот про галстуки новых русских, которые один хвастался, что купил по 500$, а другой - что за углом такие же он купил по 1000$!
Нам просто непонятно, а для них - престижнее покупать дороже!
И стремление платить Украине за транзит... Sic transit.
Насчёт состояния ГТС Украины оговорка понравилась. Если...
Он как был двойным чекистом и таким же лживым каммунистом, таким и остался
Сама без газа. Впрочем там и уголь добывается, но мимо проходит... См. соседнюю тему...
Все, что угодно пообещаю, только включите Северный поток, паааажалуйста!