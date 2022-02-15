Путин пообещал Шольцу поставки газа через Украину даже после 2024 года

Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос на поставки в Европе и будет исправна газотранспортная система Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после трехчасовой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле.

«В 2021 году в Германию поставлено российского газа 50,7 млрд кубических метров. Отмечу, что даже в период высоких биржевых котировок на газ и дефицита его предложений в Европе мы продолжали обеспечивать поставки топлива германским потребителям на основе цен, устанавливаемых долгосрочными контрактами»,— цитирует Владимира Путина «Коммерсант».

Российский лидер также отметил, что «Северный поток—2» — это чисто коммерческий проект, он не несет никакой политической окраски и вопрос о начале поставок по «Северному потоку—2» находится в компетенции немецкого регулятора.

Сегодня, 15 февраля, Олаф Шольц приехал в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Перед встречей канцлер отказался сдавать российский ПЦР-тест. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2022, 01:39
    Гость: Кто соревнуется с Западом по порче

    Воздуха? Нам до них далеко! Камилла Паркер-Боулз не даст соврать, старина Джо так зажег на приёме, что она не удержалась и прокомментировала. Так что куда нам!

  2. 16.02.2022, 01:36
    Гость: Если кто-то хочет

    Самого себя наказать деньгами, то мы не против! Любая прихоть, тем более, деньги не наши.
    Вспомнилась Тимошенко, которой больше нравился тот же газ, но не по 250$, а по 450$, зато незалежность!
    А ещё анекдот про галстуки новых русских, которые один хвастался, что купил по 500$, а другой - что за углом такие же он купил по 1000$!
    Нам просто непонятно, а для них - престижнее покупать дороже!
    И стремление платить Украине за транзит... Sic transit.

    Насчёт состояния ГТС Украины оговорка понравилась. Если...

  3. 16.02.2022, 01:33
    Гость: Горбачев номер 2

    Он как был двойным чекистом и таким же лживым каммунистом, таким и остался

  4. 16.02.2022, 01:09
    Гость: Сибирь, где газ добывается в двух шагах,

    Сама без газа. Впрочем там и уголь добывается, но мимо проходит... См. соседнюю тему...

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