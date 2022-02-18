Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%

07:50 18.02.2022

Владимир Путин призвал увеличить реальные располагаемые доходы населения не менее чем на 2,5%, пишет РИА Новости.

"Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить", — приводит агентство слова президента на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, увеличение доходов должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но и на экономический рост — "базовое условия для решения социальных задач".

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%. В 2022 году, как неоднократно указывал Владимир Путин, властям необходимо вернуть показатели к целевому уровню в 4%.