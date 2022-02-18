Путин потребовал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%
Владимир Путин призвал увеличить реальные располагаемые доходы населения не менее чем на 2,5%, пишет РИА Новости.
"Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить", — приводит агентство слова президента на совещании по экономическим вопросам.
По словам главы государства, увеличение доходов должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но и на экономический рост — "базовое условия для решения социальных задач".
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%. В 2022 году, как неоднократно указывал Владимир Путин, властям необходимо вернуть показатели к целевому уровню в 4%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кого он призвал, все инкогнито, призвал и хорошо. А медаль за заслуги по выполнению или провалу призыву своим и кто хорошо прогнется или лизнет всегда готовы, ведь уже принято к исполнению за отрицательны рост, это же рост, а не падение. Так что, если люди не исполнят призыв, не найдут где хапнуть ну тогда они не вняли президента и не исполнили призыв, а значат у них доходы не увеличатся, сами виноваты. Каждый кузне своего счастья или под лежачий камень вода не течет. Только он не сказал, а за исполнение призыва садить будут?
С 1октября проиндексировали зарплату на 3,7% стал получать на 1 тыр больше.С 1 февраля перевели на 0,9 ставки, стал получать на 2 тыр меньше.
Любой хозяин стада баранов заботится в первую очередь о пастухах и сторожевых собаках, а бараны сами на подножном корму прокормятся.
Очередной аттракцион неслыханной щедрости.
Нужно в 3 раза увеличивать, а он ... на 2,5% ! Даже не смотря, что тяжелобольным детям деньги на операцию всем миром нищий народ смс-ками собирает.
Вот жадность какая!
какая щедрость... прям ну очень щедро на фоне личных дворцов..