Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки должны обеспечить своим клиентам возможность проведения операций с цифровым рублем, а также использования универсального QR-кода, сообщают "Вести".
Согласно документу, с 1 сентября 2026 года крупные банки и их клиенты (продавцы товаров, исполнители работ и услуг и владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей) должны будут обеспечить возможность проведения операций с помощью цифровых рублей.
С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространяться на банки с универсальной лицензией, а также на их клиентов (продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год), на все остальные – с 1 сентября 2028 года.
Вместе с этим, с 1 сентября 2026 года у всех банков появится универсальный OR-код, оператором по его предоставлению станет "Национальная система платежных карт".
Комментарии читателей Оставить комментарий
шум войны протаскивает антинародные законы.
Ну-ка все вместе
Уши развесьте,
Лучше по-хорошему
Хлопайте в ладоши вы!
Едва раскроем рот,
Как все от счастья плачут,
И знаем наперёд - Не может быть иначе!(с)
Помечтайте ещё, Гегемон ещё минимум два срока себе впереди намерял.
Нам конечно объявят, что это мы его "выбрали".
Помнится, пытались бороться с нетрудовыми доходами. Доборолись - они аж в цифру ушли
Все экстремисты, даже те, кто сомневается что они экстремисты, потому, что им по ТВ так сказали.