Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки должны обеспечить своим клиентам возможность проведения операций с цифровым рублем, а также использования универсального QR-кода, сообщают "Вести"

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года крупные банки и их клиенты (продавцы товаров, исполнители работ и услуг и владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей) должны будут обеспечить возможность проведения операций с помощью цифровых рублей.

С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространяться на банки с универсальной лицензией, а также на их клиентов (продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год), на все остальные – с 1 сентября 2028 года.

Вместе с этим, с 1 сентября 2026 года у всех банков появится универсальный OR-код, оператором по его предоставлению станет "Национальная система платежных карт".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.07.2025, 00:04
    Гость: Ага

    Ну-ка все вместе
    Уши развесьте,
    Лучше по-хорошему
    Хлопайте в ладоши вы!

    Едва раскроем рот,
    Как все от счастья плачут,
    И знаем наперёд - Не может быть иначе!(с)

  3. 23.07.2025, 23:28
    Гость: ABCD

    Помечтайте ещё, Гегемон ещё минимум два срока себе впереди намерял.
    Нам конечно объявят, что это мы его "выбрали".

  4. 23.07.2025, 23:20
    Гость: Теневая становится уже аж цифровой !

    Помнится, пытались бороться с нетрудовыми доходами. Доборолись - они аж в цифру ушли

  5. 23.07.2025, 22:55
    Гость: ABCD

    Все экстремисты, даже те, кто сомневается что они экстремисты, потому, что им по ТВ так сказали.

Все комментарии (14)
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