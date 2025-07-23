Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля

19:40 23.07.2025

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки должны обеспечить своим клиентам возможность проведения операций с цифровым рублем, а также использования универсального QR-кода, сообщают "Вести".

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года крупные банки и их клиенты (продавцы товаров, исполнители работ и услуг и владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей) должны будут обеспечить возможность проведения операций с помощью цифровых рублей.

С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространяться на банки с универсальной лицензией, а также на их клиентов (продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год), на все остальные – с 1 сентября 2028 года.

Вместе с этим, с 1 сентября 2026 года у всех банков появится универсальный OR-код, оператором по его предоставлению станет "Национальная система платежных карт".