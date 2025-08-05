Трамп пригрозил падением цен на нефть на 10 долларов из-за России
Снижение мировых цен на нефть на $10 за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC News.
«Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него [президента России Владимира Путина] не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — приводит слова Трампа РБК.
Американский лидер объявил, что намерен в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии, поскольку страна покупает российскую нефть. «Мы остановились на 25%, но я думаю, что я очень существенно повышу их в течение следующих 24 часов», — добавил он.
Кроме того, Трамп пообещал 35-процентные пошлины для Евросоюза, если блок не выполнит свои обязательства по инвестициям в экономику США. Он также анонсировал пошлины на поставляемую в США фармацевтическую продукцию. Изначально тарифы будут «небольшие», но затем, «максимум через год-полтора», они будут увеличены до 150%, а затем и до 250%.
США неоднократно выражали недовольство тем, что с 2022 года Индия увеличила закупки нефти из России в разы. В конце июля американский президент объявил, что в отношении Индии будет введена пошлина в размере 25%, а также ее ждет «штраф» за покупку нефти и военной техники у России. По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Трамп считает неприемлемым тот факт, что Индия «продолжает финансировать» конфликт на Украине, «покупая нефть у России».
В МИД Индии назвали критику со стороны Трампа «необоснованной и несправедливой» и заявили, что власти примут все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности. Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
К тому же Трамп кроме пошлин скорее всего начнет резко и много помогать украинцам,так что ничего там не рухнет быстро.Потому что ситуация задела его похоже что называется за живое,а то что он не только болтает,но и действует, показала та же ситуация с Ираном.Да и все его экономические решения на международной арене медленно но верно все же идут по его колее,кто бы чего не говорил.Индусов он точно продавит,если уже не продавил.Да и китайцев скорее всего тоже.Каждому своя рубаха ближе к телу.
Ничего не изменится, а Трамп скоро надорвётся. Он уже всех достал со своим идиотизмом.
"учитывая нищету индусов"? Ничего страшного, кроме индусов, там есть буддисты, мусульмане и другие религиозные группы, не такие пугливые...
они увидев пошлины 100% передумают. По всем вопросам передумают.И такие расклады покажут Кремлю кто рулит миром сегодня.Для России санкции полезны - это я помню,так что тут тоже будет польза.Постоянно кажется что в Кремле кто-то реальность путает с киношкой и на основе этого дают рекомендации к действию.Посмотрели ШТРАФБАТ - нагнали урок в армию,но урки при Сталине чаще были из укравших с голоду зерна или давшего в рыло комиссару подпоручика,а ныне это уголовное быдло недострелянное СОБРом при захвате.Вот взяли Берлин,но Германию долбила союзная авиация и немцы от страха ссались,,а сейчас ВСЕ союзники по ВМВ против .ВСЕ. И если врежут,то разве что по Москве.
Но ТАМ смотрят киношки победные.Я знаю сотни людей заочно и почти сотню лично,которые покупают для солдат еду и одежду,но власти хотят ЕЩЁ мобилизации.
Россия попросила Эфиопию сдать в аренду пассажирские самолеты. Из-за санкций РФ лишена прямого доступа к западной авиатехнике и запчастям.
.Россия предложила эфиопскому государственному авиаперевозчику Ethiopian Airlines сотрудничество в области аренды самолетов и технического обслуживания. Об этом сообщает отраслевое издание ch-aviation со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Эфиопии (ECAA). Переговоры прошли 29 июля в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Российскую делегацию возглавил торговый представитель РФ в стране Ярослав Тарасюк, который провел встречу с генеральным директором ECAA Йоханнесом Аберой.
С российской стороны был озвучен интерес к так называемому «мокрому лизингу» — аренде воздушных судов с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием.