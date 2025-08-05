Трамп пригрозил падением цен на нефть на 10 долларов из-за России

16:32 5.08.2025

Снижение мировых цен на нефть на $10 за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC News.

«Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него [президента России Владимира Путина] не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — приводит слова Трампа РБК.

Американский лидер объявил, что намерен в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии, поскольку страна покупает российскую нефть. «Мы остановились на 25%, но я думаю, что я очень существенно повышу их в течение следующих 24 часов», — добавил он.

Кроме того, Трамп пообещал 35-процентные пошлины для Евросоюза, если блок не выполнит свои обязательства по инвестициям в экономику США. Он также анонсировал пошлины на поставляемую в США фармацевтическую продукцию. Изначально тарифы будут «небольшие», но затем, «максимум через год-полтора», они будут увеличены до 150%, а затем и до 250%.

США неоднократно выражали недовольство тем, что с 2022 года Индия увеличила закупки нефти из России в разы. В конце июля американский президент объявил, что в отношении Индии будет введена пошлина в размере 25%, а также ее ждет «штраф» за покупку нефти и военной техники у России. По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Трамп считает неприемлемым тот факт, что Индия «продолжает финансировать» конфликт на Украине, «покупая нефть у России».

В МИД Индии назвали критику со стороны Трампа «необоснованной и несправедливой» и заявили, что власти примут все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности. Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу.