ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП

Банки будут проверять на признаки мошенничества не просто крупные переводы самому себе с использованием системы быстрых платежей (СБП), а переводы, которые совершаются другому физлицу после этого, заявили в пресс-службе Центробанка.

Так там объяснили заявление директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, который рассказал, что мошенники стали убеждать граждан перевести самому себе крупные суммы по СБП. В связи с этим такие транзакции будут включены в перечень подозрительных операций, если в тот же день пользователь попытался перевести деньги другому человеку, которому не делал переводов в последние полгода.

В ЦБ уточнили, что на признаки мошенничества будут проверять только переводы по СБП от 200 тыс. руб. «условно «незнакомому» человеку». «Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — цитирует сообщение Банка России РБК.

  1. 12.11.2025, 20:12
    Гость: ага

    ишь что творят . Переводят сами себе крупные переводы , а где берут? Так нельзя. Нужно переводить в налоговую либо мошенникам, а не себе.

  3. 12.11.2025, 18:59
    Гость: Ничего не пугались

    Всё так изначально и было. Просто для вас, безмозглых, второй раз повторили

