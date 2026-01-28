Стала известна сумма заблокированных в ЕС активов Банка России
Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, пишет РИА Новости со ссылкой на документы Еврокомиссии.
Отмечается, что в зависимости от процентных ставок, доходы от замороженных активов России могут составлять около 2,5-3 миллиардов евро в год.
При этом 180 миллиардов евро заморожены на счетах бельгийского Euroclear, еще около 20 миллиардов - во Франции, остальная сумма - в Люксембурге и Германии.
Стоимость замороженных в ЕС активов, принадлежащих частным инвесторам, составляет около 28 миллиардов евро.
проблемы? Ежели Силуанов скоммуниздил 320 лярдов и заныкал за бугром под 5% годовых то навар за 1 год будет 16 лярдов. А за последние 4 года навар будет 16×4= 64 лярда евро/долларов только навар и у кого-то в кармане!