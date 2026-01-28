Стала известна сумма заблокированных в ЕС активов Банка России

23:55 28.01.2026

Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, пишет РИА Новости со ссылкой на документы Еврокомиссии.

Отмечается, что в зависимости от процентных ставок, доходы от замороженных активов России могут составлять около 2,5-3 миллиардов евро в год.

При этом 180 миллиардов евро заморожены на счетах бельгийского Euroclear, еще около 20 миллиардов - во Франции, остальная сумма - в Люксембурге и Германии.

Стоимость замороженных в ЕС активов, принадлежащих частным инвесторам, составляет около 28 миллиардов евро.