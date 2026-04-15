Россия готова покрыть дефицит энергоресурсов партнёров
Россия готова компенсировать нехватку энергоресурсов у стран, которые заинтересованы в сотрудничестве на взаимовыгодных и равноправных условиях. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине., пишет "Интерфакс".
По его словам, Москва располагает всеми необходимыми возможностями, чтобы закрыть возникающий дефицит как у Китая, так и у других партнёров. Речь идёт не только о действующих поставках, но и о резервных мощностях, а также о проектах, которые находятся в стадии планирования.
Лавров отдельно подчеркнул, что в энергетическом взаимодействии с Китаем уже создан серьёзный запас прочности. Это, по его словам, позволяет двум странам чувствовать себя увереннее на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и других факторов, способных влиять на глобальный рынок.
Он также напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности перенаправлять энергопотоки в дружественные страны, особенно на фоне стремления Евросоюза полностью отказаться от российских углеводородов.
Кроме того, министр отметил, что отношения Москвы и Пекина сегодня играют всё более заметную стабилизирующую роль в мировых делах и приобретают особое значение для стран так называемого мирового большинства.
Это, так называемое, государство, есть субстанция, приватизированная некой фракцией "единомышленников", тобишь шайкой самых отъявленных бандитов, имеющих в отличие от прочих шаек, навыки построения работоспособных структур, вписывающихся в правовое поле, которое в итоге ими же опять же и приватизируется.
У этих людей в голове простые и понятные всем понятия, очень современные для раннего средневековья. Одна беда. Эта модель государства в наше время - нежизнеспособна. Генетически.
Юри_й, ты дальше своего носа не видишь, а в тему разговора лезешь. Нефть и газ у нас добывают компании с государственным участием или госкорпорации (100 % государственное участие). Это тоже субъекты предпринимательской деятельности. Так что бизнес с государством уже давно срослись.
Вспоминая, как европейские "друзья" друг у друга вакцину "издили" - у них с друзьями проблем нет. Или это ваше мышление - недиванное!
А форму собственности Газпрома и Транснефти, например, не напомните? Или Вам "с человеком" - лишьбывзбзднуть?
А партнёры "России" это кто? Неужто Евросоюз..а да..там гражданства ,счета,недвиги,семьи и мечты жить 150 лет,под прививкой от старости