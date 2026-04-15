Россия готова покрыть дефицит энергоресурсов партнёров

Россия готова компенсировать нехватку энергоресурсов у стран, которые заинтересованы в сотрудничестве на взаимовыгодных и равноправных условиях. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине., пишет "Интерфакс".

По его словам, Москва располагает всеми необходимыми возможностями, чтобы закрыть возникающий дефицит как у Китая, так и у других партнёров. Речь идёт не только о действующих поставках, но и о резервных мощностях, а также о проектах, которые находятся в стадии планирования.

Лавров отдельно подчеркнул, что в энергетическом взаимодействии с Китаем уже создан серьёзный запас прочности. Это, по его словам, позволяет двум странам чувствовать себя увереннее на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и других факторов, способных влиять на глобальный рынок.

Он также напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности перенаправлять энергопотоки в дружественные страны, особенно на фоне стремления Евросоюза полностью отказаться от российских углеводородов.

Кроме того, министр отметил, что отношения Москвы и Пекина сегодня играют всё более заметную стабилизирующую роль в мировых делах и приобретают особое значение для стран так называемого мирового большинства.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.04.2026, 18:51
    Гость: если бы

    Это, так называемое, государство, есть субстанция, приватизированная некой фракцией "единомышленников", тобишь шайкой самых отъявленных бандитов, имеющих в отличие от прочих шаек, навыки построения работоспособных структур, вписывающихся в правовое поле, которое в итоге ими же опять же и приватизируется.
    У этих людей в голове простые и понятные всем понятия, очень современные для раннего средневековья. Одна беда. Эта модель государства в наше время - нежизнеспособна. Генетически.

  2. 15.04.2026, 18:33
    Гость: stalker

    Юри_й, ты дальше своего носа не видишь, а в тему разговора лезешь. Нефть и газ у нас добывают компании с государственным участием или госкорпорации (100 % государственное участие). Это тоже субъекты предпринимательской деятельности. Так что бизнес с государством уже давно срослись.

  3. 15.04.2026, 18:22
    Гость: Россиянин

    Вспоминая, как европейские "друзья" друг у друга вакцину "издили" - у них с друзьями проблем нет. Или это ваше мышление - недиванное!

  4. 15.04.2026, 18:18
    Гость: Россиянин

    А форму собственности Газпрома и Транснефти, например, не напомните? Или Вам "с человеком" - лишьбывзбзднуть?

  5. 15.04.2026, 17:11
    Гость: Н-ст

    А партнёры "России" это кто? Неужто Евросоюз..а да..там гражданства ,счета,недвиги,семьи и мечты жить 150 лет,под прививкой от старости

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Россия в ближайшие годы планирует войти в топ-3 мировых космических держав
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией
ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении
Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
Избранное
Средства рукотворной красоты, или Как хранить косметику?
Вадим Степанцов привез несколько премьер из-за фронтовой полосы
Чемодан Гризли feat. Casual «Папин день» (интернет-сингл)
Мафия «Студенты, давай!» (компакт-кассета)
Загадки Евы «Ворожея» (интернет-сингл)
Одиночество окон «Лезвие» (интернет-сингл)
Жертвы цифрового насилия
Кинопремьера «Сказка для старых»: почему в церквях нет зеркал
Бранимир «Добрые песни. Часть 2»
QUEENtet Сергея Мазаева, 20 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»
Скелет кита «Амаркорд» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации