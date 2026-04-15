Россия готова покрыть дефицит энергоресурсов партнёров

09:05 15.04.2026

Россия готова компенсировать нехватку энергоресурсов у стран, которые заинтересованы в сотрудничестве на взаимовыгодных и равноправных условиях. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине., пишет "Интерфакс".

По его словам, Москва располагает всеми необходимыми возможностями, чтобы закрыть возникающий дефицит как у Китая, так и у других партнёров. Речь идёт не только о действующих поставках, но и о резервных мощностях, а также о проектах, которые находятся в стадии планирования.

Лавров отдельно подчеркнул, что в энергетическом взаимодействии с Китаем уже создан серьёзный запас прочности. Это, по его словам, позволяет двум странам чувствовать себя увереннее на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и других факторов, способных влиять на глобальный рынок.

Он также напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности перенаправлять энергопотоки в дружественные страны, особенно на фоне стремления Евросоюза полностью отказаться от российских углеводородов.

Кроме того, министр отметил, что отношения Москвы и Пекина сегодня играют всё более заметную стабилизирующую роль в мировых делах и приобретают особое значение для стран так называемого мирового большинства.