В ГД предложили разрешить бесплатно снимать до 10 тыс. рублей в банкоматах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита, например до 10 тысяч рублей.

"В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)", — цитирует обращение РИА Новости.

Чернышов отметил, что в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов особую актуальность приобретает вопрос обеспечения бесперебойного доступа к собственным средствам.

Реализация данной меры, по мнению вице-спикера, позволит обеспечить базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысить защищённость граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платёжной инфраструктуре.

  1. 16.04.2026, 15:27
    Гость: Гость

    Ваще с какого хрена мы должны платить за получение своих денег? Наши деньги лежат на счетах Сбера и он ими пользуется как хочет по своему усмотрению и вдруг нате вам мы ему еще и должны. Не слишком ли это нагло?

  2. 16.04.2026, 14:30
    Гость: Пусть танцуют лебеди

    Ну и пусть мне тогда пенсию налом носят!!!! Только и думают, как с простого народа содрать ВРАГИ РОССИИ И НАРОДА!!!

  3. 16.04.2026, 14:28
    Гость: good

    А давайте слово рублей заменим на копеек!
    Два-три человека получат по 10000 копеек мелочью и всё!
    Другим не повадно будет!
    Но, если народ им попался плохой, то в стране будет дефицит металла!

  5. 16.04.2026, 13:41
    Гость: retvizan

    Если в банкомате какого-либо банка снимать наличные из Сбербанка, например, то комиссию, частенько, снимают и немаленькую. Снимает банк, которому принадлежит банкомат.

Выбор читателей
Россияне голосовали за демократию, которой в «святые 90-е» не было
Минюст внес Стэнфордский университет в реестр нежелательных организаций
Украина предложила РФ продлить пасхальное перемирие
© KM.RU, Артем Чернов
Александр Проханов. Проект Новороссия
Избранное
Сказки Велеса «В таверне» (интернет-сингл)
Искусственный дефицит и талоны - главные достижения «перестройки»
«Бостонское чаепитие», «Прощай, молодость!» и др., 18 марта
Рыба Фугу: кто она такая?
Kruger «Аномалия»
Влажная среда «Неприкольно» (интернет-сингл)
Дельфин встретил весну со скрипкой
Лидер группы «Пилот» порадовался возрождению культуры в России
Типажи великой Бауманки. Часть четвертая
Оргазм Нострадамуса «Ликвидация Live in Rock Line 98» (CD-сингл)
Барабанщик-виртуоз Павел Романов передает свой уникальный опыт молодежи
]]>
