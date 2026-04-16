В ГД предложили разрешить бесплатно снимать до 10 тыс. рублей в банкоматах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита, например до 10 тысяч рублей.
"В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)", — цитирует обращение РИА Новости.
Чернышов отметил, что в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов особую актуальность приобретает вопрос обеспечения бесперебойного доступа к собственным средствам.
Реализация данной меры, по мнению вице-спикера, позволит обеспечить базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысить защищённость граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платёжной инфраструктуре.
Ваще с какого хрена мы должны платить за получение своих денег? Наши деньги лежат на счетах Сбера и он ими пользуется как хочет по своему усмотрению и вдруг нате вам мы ему еще и должны. Не слишком ли это нагло?
Если в банкомате какого-либо банка снимать наличные из Сбербанка, например, то комиссию, частенько, снимают и немаленькую. Снимает банк, которому принадлежит банкомат.