Темнокожая актриса получила роль Русалочки в фильме Disney

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Заглавная роль Ариэль в очередной версии анимационного фильма «Русалочка» 1989 года досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли.

Дискуссионное решение принял режиссер проекта Роб Маршалл совместно со студией Disney, сообщает Лента.Ру. «После масштабных поисков стало ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутренним содержанием, плюс роскошным голосом. То есть всеми необходимыми качествами для этой роли», — отметил Маршалл.

Компанию актрисе в фильме составят Джейкоб Тремблей и Аквафина. В настоящее время ведутся переговоры с Мелиссой МакКарти, ожидается, что она сыграет ведьму Урсулу.

Сценаристом проекта выступит Джейн Голдман, трудившаяся над созданием кинокартины «Дом странных детей Мисс Перегрин» и «Женщина в черном». Музыку к «Русалочке» напишут Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда.

Холли Бэйли является участницей музыкальной группы Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе.

