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Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

07:28 11.07.2019
Скриншот с YouTube
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Украино-российский телемост пройдет в пятницу, 12 июля, на российском телевидении. Об этом заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, пишет "Интерфакс".

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.

"Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", - сказал владелец канала, который изначально должен был проводить этот телемост, но отменил его по соображениям безопасности.

Козак выразил надежду на то, что украинцы в ходе выборов дадут оценку "партии войны", а общение между русским и украинским народами будет продолжено. Он добавил, что сотрудников NewsOne, которые готовили телемост, уже вызвали на допросы в Генпрокуратуру.

Отмечается, что телемост состоится в рамках программы "Надо поговорить", которая выйдетна сайте "России 1" в 18:00. ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала "Россия 1".

Двухчасовой телемост "Надо поговорить" в пятницу собирались проводить запрещенный на Украине телеканал "Россия 24" и украинский телеканал NewsOne. Позже украинский канал отменил телемост из-за угроз в адрес журналистов и их родных.

Украинские власти расценили подготовку телемоста как покушение на госизмену и "информационную поддержку страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса". Было возбуждено соответствующее уголовное дело.

Темы: Отношения России и Украины, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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11.07.2019, 13:51
Гость: александру

Вы вроде претендуете на "Большого", но почему же Вы так наивны ?
11.07.2019, 13:30
Гость: Соловей

А я говорю: "Тебе пропою,
Все песни мои слушай".
Она говорит: "Я их не люблю,
От песен болят уши".
/Ханок Э. - Резник И./
11.07.2019, 13:29
Гость: Alex202

И кто это будет с украинской стороны? А вообще Вы - молодец. Честно, правдиво так из своей Германии - "да ну его это гражданское общество и общественное мнение".
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