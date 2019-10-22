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ФНС заблокировала счета «Ленфильма» в нескольких банках

14:36 22.10.2019

Федеральная налоговая служба заблокировала счета киностудии «Ленфильм».

Блокировке подверглись четыре счета в ВТБ и «Райффайзенбанке», сообщает РБК. Причина в том, что студия обязана погасить кредит в размере полутора миллиардов рублей, взятый ей в ВТБ ещё в 2013 году. Примерно месяц назад председатель совета директоров «Ленфильма» Фёдор Бондарчук ходатайствовал перед Владимиром Путиным относительно помощи в погашении долга. Помимо этого, киностудия задолжала более семи миллионов рублей налогов и прочих сборов.

Деньги, пребывающие на заблокированных счетах в банках, должны пойти на погашение долгов перед Федеральной налоговой службой.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Федеральная налоговая служба РФ
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