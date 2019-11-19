]]>
]]>
Главная Кино Новости

Никита Михалков разгадал культурный код русской цивилизации

12:14 19.11.2019
Никита Михалков разгадал культурный код русской цивилизации
Никита Михалков © KM.RU, Игорь Варнавский
Материалы по теме:

Никита Михалков раскрыл суть базовых понятий бытия в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Режиссер разгадал русский культурный код, понял идеологию и вспомнил совет, который помогает избегать огромного количества проблем «Культурный код в период глобализации — я вообще не понимаю, что это такое. Глобализация — усреднение всего, - рассказал Михалков в программе. – Какой может быть культурный код, если он весь усреднен, превращен в интеллектуальный культурный «Макдональдс». Не может быть никакого культурного кода в период глобализации, все приведено к общему знаменателю».

Режиссер вывел формулу идеологии, подразумевая под этим понятием договоренность людей о том, по каким законам им жить, ведь «важно не как жить, а зачем жить». «Мама моя говорила: "Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше, суди о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже. Их намного больше и ты избежишь огромного количества проблем". И это, кстати говоря, и было, и есть та самая русская идеология. Как раз тот самый русский код», — подытожил Михалков
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.11.2019, 16:32
Гость: gmogol

> не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше, суди о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже

Мы месяц по галактике «Маму» попоем
и планета у нас в кармане,
а еще месяц — и воздух купим.
У кого воздуха нет,
все сюда насыпятся.
Воздух наш.
Они будут на четвереньках ползать,
а мы на них плевать.
- Зачем?
- Удовольствие получать.
- А какое в этом удовольствие?
- Молодой еще.

Данелия неплохо так знал Михалкова.
19.11.2019, 14:07
Гость: ПОНЯТНО!

Деньги за утоомлённых солнцем, пурга закончились. Намедни он расчихвостил некоторых Нобелевских по литературе. Эх он бы и по оскароносцам прошёлся б.
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.