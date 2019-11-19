Никита Михалков разгадал культурный код русской цивилизации

12:14

Никита Михалков раскрыл суть базовых понятий бытия в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Режиссер разгадал русский культурный код, понял идеологию и вспомнил совет, который помогает избегать огромного количества проблем «Культурный код в период глобализации — я вообще не понимаю, что это такое. Глобализация — усреднение всего, - рассказал Михалков в программе. – Какой может быть культурный код, если он весь усреднен, превращен в интеллектуальный культурный «Макдональдс». Не может быть никакого культурного кода в период глобализации, все приведено к общему знаменателю».

Режиссер вывел формулу идеологии, подразумевая под этим понятием договоренность людей о том, по каким законам им жить, ведь «важно не как жить, а зачем жить». «Мама моя говорила: "Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше, суди о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже. Их намного больше и ты избежишь огромного количества проблем". И это, кстати говоря, и было, и есть та самая русская идеология. Как раз тот самый русский код», — подытожил Михалков

