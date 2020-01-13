СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из больницы

17:13

По инсайдерской информации, больную раком актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники.

Поклонники, которые следят за личной жизнью актрисы по ее снимкам в Инстаграме, сделали вывод, что она встретила Новый год дома. А папарацци, круглосуточно дежурящие у ее больницы, заметили, что к актрисе в последние пару недель перестали приходить родственники.

Портал «Новости 7 дней в неделю», выдвинул две возможные причины выписки Анастасии Заворотнюк. Первая: врачи осознали бесперспективность ее лечения и отправили домой. Вторая: у семьи закончились деньги на ее стационарное лечение. Во всяком случае, у мужа актрисы накопились за нарушения правил дорожного движения долгов на 20 с лишним тысяч рублей.

Что касается близких Анастасии Заворотнюк, то они по-прежнему не дают никакой конкретной информации о ее состоянии.

