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Воры лишили Чурикову и Панфилова денег и загранпаспортов в Испании

12:33 14.01.2020
Воры лишили Чурикову и Панфилова денег и загранпаспортов в Испании
Инна Чурикова © KM.RU, Анна Добровольская
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Неудачным вышло новогоднее путешествие в Испанию для актрисы Инны Чуриковой и ее супруга-режиссера Глеба Панфилова.

Звездную чету обокрали в аэропорту Мадрида, похитив у них, а также у их сына Ивана Панфилова сумку, в которой, в числе прочего, находились их загранпаспорта. Инцидент случился сразу по прилете в Испанию, куда семья отправилась праздновать Новый год.

По информации Телеграм-канала Baza, чтобы улететь домой, семье Чуриковой пришлось обратиться в посольство. Кроме документов злоумышленникам достались кошелек с деньгами и карточками, мобильный телефон и очки. Ущерб, по подсчетам Инны Чуриковой, составил 250 тыс. рублей. Причем, большей трети этой суммы составляет стоимость очков – 90 тыс. руб

Актриса подтвердила информацию о краже, но подчеркнула, что это обстоятельство не омрачило семейного новогоднего отпуска в европейской солнечной стране. «Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», - сообщила в интервью порталу РБК Инна Чурикова.
 

Темы: Испания, Кражи и ограбления, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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14.01.2020, 15:36
Гость: Испания - страна воров. Да и не только Испания.

Везде пишут, что надо быть там осторожнее. Самое простое - не провоцировать, то есть не демонстрировать, что вот тут лежит кошелек. А вот тут у вас торчит телефон. А вот в этой сумке, которая лежит на самом виду, вообще все сложено вместе для удобства ворующих.
14.01.2020, 15:16
Гость: Юляша

да сумки какие-то им фигня,они деток в вор...т.е. банкиры устроили еще при елкине,так что им это тьфу.Как и тов.дартаньян.За избир.компанию 1996:)ну и еще там некоторые сегодня хорошо известные.
Профессия такая-С :)
14.01.2020, 15:02
Гость: Титус

У моих знакомых в Испании тоже украли деньги, карточки и документы. Причём нагло, при них, открыли заднюю дверь в машине и мгновенно с заднего сиденья, где сидел ребёнок, рванули сумку,в которой всё это лежало. А дверь знакомые даже не подумали заблокировать. Расслабляться нельзя даже на отдыхе.
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