Воры лишили Чурикову и Панфилова денег и загранпаспортов в Испании

12:33

Неудачным вышло новогоднее путешествие в Испанию для актрисы Инны Чуриковой и ее супруга-режиссера Глеба Панфилова.

Звездную чету обокрали в аэропорту Мадрида, похитив у них, а также у их сына Ивана Панфилова сумку, в которой, в числе прочего, находились их загранпаспорта. Инцидент случился сразу по прилете в Испанию, куда семья отправилась праздновать Новый год.

По информации Телеграм-канала Baza, чтобы улететь домой, семье Чуриковой пришлось обратиться в посольство. Кроме документов злоумышленникам достались кошелек с деньгами и карточками, мобильный телефон и очки. Ущерб, по подсчетам Инны Чуриковой, составил 250 тыс. рублей. Причем, большей трети этой суммы составляет стоимость очков – 90 тыс. руб

Актриса подтвердила информацию о краже, но подчеркнула, что это обстоятельство не омрачило семейного новогоднего отпуска в европейской солнечной стране. «Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», - сообщила в интервью порталу РБК Инна Чурикова.

