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Писатель-сатирик Анатолий Трушкин не справился с COVID-19

11:42 10.06.2020
Анатолий Трушкин
Скриншот с YouTube
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Известный писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался в одной из столичных больниц от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Telegram-канал Mash.

В реанимации 78-летний Трушкин оказался 8 мая. Заболевание протекало у него в тяжелой форме. При этом писатель долго не обращался к медикам и занимался самолечением, а потому болезнь была запущена. На момент госпитализации у него было поражено 70% объема легких. 

К концу мая казалось, что состояние Трушкина улучшилось, он был переведен в обычную палату. Однако затем сатирику вновь стало хуже, его вернули в реанимацию и подключили к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Несмотря на усилия врачей сатирика спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что супруга писателя Наталья, также болела коронавирусом, однако в более легкой форме. 

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. С 1951 года живет в Москве. С 1981 года он начал заниматься исключительно литературной деятельностью.

Его юмористические произведения читали и читают с эстрады Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур.

Трушкин писал юмористические рассказы для детей и юношества, три из которых вошли в киножурнал Ералаш.

Темы: Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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10.06.2020, 13:35
Гость: Скептик

"Заразился" и "умер в результате" - это разные вещи, вам не кажется?
Особенно в 78 лет и при длительном самолечении.
10.06.2020, 13:26
Гость: Грубо, но верно...

Тут давеча в прессе писали про парнишку, которого отказались госпитализировать с перитонитом - койки, понимаете ли, зарезервированы под этот самый вирус.
Так вот он точно от коронавируса умер, хоть и диагноз у него другой. И рассейского раздолбайства.
10.06.2020, 13:13
Гость: навсегда запомнится:

"Это вы съели че-нибудь"...
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