Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США

15:24

Фильм-катастрофа Данилы Козловского «Чернобыль» выйдет в американский прокат

Права на показ ленты купила компания Capelight Pictures, сообщает РИА Новости. Продюсер картины Александр Роднянский, который сам был очевидцем ликвидации аварии на ЧАЭС, считает, что если в американском сериале на эту тему изобличали ложь государственной машины, то теперь зрители должны восхититься героизмом обычных русских людей.

В центре фильма – пожарный Алексей. Вместе с инженером Валерием и водолазом Борисом они отправляются в самое пекло для предотвращения катастрофических последствий.

В России фильм должен выйти в прокат 22 октября.

