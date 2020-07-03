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Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США

15:24 3.07.2020
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Кадр с сайта kinopoisk.ru

Фильм-катастрофа Данилы Козловского «Чернобыль» выйдет в американский прокат

Права на показ ленты купила компания Capelight Pictures, сообщает РИА Новости. Продюсер картины Александр Роднянский, который сам был очевидцем ликвидации аварии на ЧАЭС, считает, что если в американском сериале на эту тему изобличали ложь государственной машины, то теперь зрители должны восхититься героизмом обычных русских людей.

В центре фильма – пожарный Алексей. Вместе с инженером Валерием и водолазом Борисом они отправляются в самое пекло для предотвращения катастрофических последствий.

В России фильм должен выйти в прокат 22 октября.
 

Темы: Чернобыль, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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