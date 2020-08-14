Кинопремьера «Комната»: похороните меня за плинтусом

«Оскароносный» фильм «Комната» впервые выходил в российский прокат

Обычное утро пятилетнего мальчика по имени Джек. Развитый не по годам малыш очень любознателен и дружелюбен. Джек не начинает обычных дел прежде, чем не сделает круг почета в комнате и не поздоровается с каждой вещью. Потому что, собственно, этой комнатой и ограничивается все мироздание ребенка…

Маму Джека Джой еще школьницей похитил семь лет назад маньяк и запер в этом чулане. Код от замка известен только мучителю. К жертве он наведывается лишь по ночам, снабжая скудной провизией и удовлетворяя собственную похоть. Все это время Джек вынужден спать в шкафу, откуда ему категорически запрещено выходить в темное время суток. Чтобы окончательно не покалечить психику сына, Джой решается на рискованный шаг.

«Комната» вышла в мировой прокат еще пять лет назад. Несмотря на высочайшие рейтинги кинокритиков и на так и не добралась до России. Возможно, дело в том, что у нас до сих пор складывалось очень специфическое и даже болезненное отношение к теме семейного насилия. Но основанный на «деле Йозефа Фритцля» из Австрии фильм повествует тирании и стокгольмском синдроме лишь фоном.

Картина четко поделена на две части: пребывание малыша в экстремальных условиях и мучительная адаптация к окружающему миру. И еще непонятно, какая из них страшнее и напряженнее. Проблемы, поднятые в «Комнате», касаются каждого из нас: гиперопека родителей, грубость мужей, безграничная любовь матерей к своим детям, хрупкая психика этих самых детей. Ну а заостренная до предела ситуация просто позволяет четче высветить все противоречия.

Создатели фильма не делают из маньяка чересчур монструозное существо. Иногда даже кажется, что он заботлив. Но нам дают пронять, что женщине лучше знать, когда ее ребенку угрожает реальная опасность, чтобы принять меры по освобождению от диктата.

Много важного сказано и об особенностях детского восприятия. «Комната» предостерегает от излишнего давления на ребенка, делая это не в лоб, а с помощью высказывания Джоя «я не ластик» в ответ на реплику врача об эластичной психике. В конце концов, мы понимаем, если наше чадо заявляет что-то вроде «похороните меня за плинтусом», значит мы фатально просчитались в его воспитании.

Кадры с сайта kinopoisk.ru