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Раскрыты подробности смерти в бассейне дочери Владимира Конкина

14:47 25.09.2020
Раскрыты подробности смерти в бассейне дочери Владимира Конкина
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Погибшая в фитнес-клубе 24 сентября 32-летняя дочь Владимира Конкина Софья захлебнулась в бассейне.

Пока следователи исключают криминальный характер смерти наследницы актера, сообщает РЕН-ТВ. Очевидцы утверждают, что в момент ее прихода в клуб от нее исходил запах алкоголя. Официального анализа крови на содержание спиртного пока не подготовлено.

Друзья характеризуют Софью Конкину как позитивного, общительного, но несколько взбалмошного человека. Более года назад она уволилась из консалтинговой компании.  

Темы: Кино
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Комментарии читателей
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26.09.2020, 00:32
Гость: www

Москва. Сухои лёд в бане насыпать, пьяным в бассеин фитнес клуба завалиться. Багемо-россияно.
25.09.2020, 23:07
Гость: Эх, Шарапов, Шарапов...

Не доглядел.
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