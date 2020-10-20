Скончалась легендарная актриса Ирина Скобцева
Мать актера и режиссера Федора Бондарчука – народная артистка РСФСР Ирина Скобцева – скончалась на 94-м году жизни.
Дата ухода актрисы совпала с датой смерти ее мужа Сергея Бондарчука, который тоже скончался 20 октября, но двадцатью шестью годами раньше. Ирина Скобцева известна по киноролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Зигзаг удачи» и др. Со своим мужем Сергеем Бондарчуком она снималась в лентах «Сережа», «Война и мир». Последний фильм с участием Ирины Скобцевой «Опасные каникулы» вышел в 2016 году.
Депутат Госдумы Евгений Герасимов не исключил, что вскоре в Москве увековечат память Ирины Скобцевой, и на одном из домов появится мемориальная доска.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для меня лично и моих сверстников она конечно легендарная, соболезнование родным и близким.
Посто актриса, земля пухом. За простых советских актрис.
Скончалась актриса, советская, жена Бондарчука, но не легендарная, не надо. Земля пухом.
"Скончалась легендарая актриса Ирина Скобцева" Да,умерла советская актриса,которая играла не очень большие роли и земля ей пухом,как любому умершему человеку. А в чем ее легендарность? Может в том,что она была женой талантливого Сергея Бондарчука или матерью федора бондарчука, который абсолютно лишен какого-нибудь таланта,но умеет распиливать государственные деньги. На мой взгляд,просто умер человек,проживший большую жизнь....
У Пенсионного фонда сегодня праздник. Скончалась 93-х летняя клиентка.
После панихиды корпоративный банкет.
Соболезнования Федору Бондарчуку родственникам, близким и друзьям.