Скончалась легендарная актриса Ирина Скобцева

12:47 20.10.2020

Мать актера и режиссера Федора Бондарчука – народная артистка РСФСР Ирина Скобцева – скончалась на 94-м году жизни.

Дата ухода актрисы совпала с датой смерти ее мужа Сергея Бондарчука, который тоже скончался 20 октября, но двадцатью шестью годами раньше. Ирина Скобцева известна по киноролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Зигзаг удачи» и др. Со своим мужем Сергеем Бондарчуком она снималась в лентах «Сережа», «Война и мир». Последний фильм с участием Ирины Скобцевой «Опасные каникулы» вышел в 2016 году.

Депутат Госдумы Евгений Герасимов не исключил, что вскоре в Москве увековечат память Ирины Скобцевой, и на одном из домов появится мемориальная доска.

