Скончалась легендарная актриса Ирина Скобцева

Ирина Скобцева умерла

Мать актера и режиссера Федора Бондарчука – народная артистка РСФСР Ирина Скобцева – скончалась на 94-м году жизни.

Дата ухода актрисы совпала с датой смерти ее мужа Сергея Бондарчука, который тоже скончался 20 октября, но двадцатью шестью годами раньше. Ирина Скобцева известна по киноролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Зигзаг удачи» и др. Со своим мужем Сергеем Бондарчуком она снималась в лентах «Сережа», «Война и мир». Последний фильм с участием Ирины Скобцевой «Опасные каникулы» вышел в 2016 году.

Депутат Госдумы Евгений Герасимов не исключил, что вскоре в Москве увековечат память Ирины Скобцевой, и на одном из домов появится мемориальная доска.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2020, 20:01
    Гость: фёдор

    Для меня лично и моих сверстников она конечно легендарная, соболезнование родным и близким.

  3. 20.10.2020, 19:09
    Гость: За деда

    Скончалась актриса, советская, жена Бондарчука, но не легендарная, не надо. Земля пухом.

  4. 20.10.2020, 18:25
    Гость: Радуга

    "Скончалась легендарая актриса Ирина Скобцева" Да,умерла советская актриса,которая играла не очень большие роли и земля ей пухом,как любому умершему человеку. А в чем ее легендарность? Может в том,что она была женой талантливого Сергея Бондарчука или матерью федора бондарчука, который абсолютно лишен какого-нибудь таланта,но умеет распиливать государственные деньги. На мой взгляд,просто умер человек,проживший большую жизнь....

  5. 20.10.2020, 17:34
    Гость: дед Щукарь

    У Пенсионного фонда сегодня праздник. Скончалась 93-х летняя клиентка.
    После панихиды корпоративный банкет.
    Соболезнования Федору Бондарчуку родственникам, близким и друзьям.

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