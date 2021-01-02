Скончался звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев

Владимир Коренев

Ранее артист был госпитализирован с коронавирусом

Народный артист РФ Владимир Коренев, получивший известность по главной роли в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-ом году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь актера Ирину Кореневу.

По ее словам, ранее артист был госпитализирован с коронавирусом. 

"Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - цитирует Кореневу агентство. 

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Он окончил ГИТИС, где проходил обучение в мастерской народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской.

На последнем курсе института получил главную роль в фильме Владимира Чеботарёва "Человек-амфибия". Эта роль принесла ему всесоюзную известность и популярность. Также Владимир Коренев известен по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.

В 1961 году пришел в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне - Электротеатр Станиславский), был ведущим артистом труппы.

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