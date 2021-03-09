Раскрыта роль Василия Ланового в «Бессмертном полку»

Раскрыта роль Василия Ланового в «Бессмертном полку»

Вдова недавно умершего Василия Ланового Ирина Купченко рассказала, какую функцию актер выполнял в рамках акции «Бессмертный полк».

Актриса призналась, что ее супруг пропускал через себя любую информацию, которая касалась судеб России. В частности, он больше месяца ходил сам не свой, когда из школьной программы исключили эпопею Льва Толстого «Война и мир». В пику этому решению Лановой включил в свою концертную программу отрывок из романа «Бал Наташи Ростовой».

Примечательно, что вся концертная программа Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!» была прямым продолжением его участия в акции «Бессмертный полк». Ирина Купченко заявила, что будучи подлинным патриотом, ее муж не мог остаться в стороне от «Бессмертного полка» и возглавил отвечавшую за ее культурную программу некоммерческую организацию «Армия и культура».  

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