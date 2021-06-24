Лолита снялась в пропагандистской короткометражке о Мавзолее Ленина
Певица призналась, что в Мавзолее она так ни разу и не побывала
Певица Лолита снялась в короткометражном фильме «Лучше в планетарий»
Артистка сыграла заботливую мамашу, которая в дождливый день хочет сводить в Мавзолей своих детей, не знающих «что такое Ленин». В итоге она передумывает и ведет их в планетарий. Ролик имеет пропагандистский хэштэг #НевыносимоеВыносимо.
Певица призналась, что в Мавзолее она так ни разу и не побывала. «Повзрослев, мне стало очевидно, что с интересом разглядывать покойников, может только не очень здоровая психика. А еще и детей водить», — говорит РИА Новости исполнительница.
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Зачем же так мучиться в стране с Мавзолеем? Можно ведь было давно уехать в Израиль. Там так хорошо и нет никаких мавзолеев.