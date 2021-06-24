Лолита снялась в пропагандистской короткометражке о Мавзолее Ленина

18:22 24.06.2021

Певица призналась, что в Мавзолее она так ни разу и не побывала

Певица Лолита снялась в короткометражном фильме «Лучше в планетарий»

Артистка сыграла заботливую мамашу, которая в дождливый день хочет сводить в Мавзолей своих детей, не знающих «что такое Ленин». В итоге она передумывает и ведет их в планетарий. Ролик имеет пропагандистский хэштэг #НевыносимоеВыносимо.

Певица призналась, что в Мавзолее она так ни разу и не побывала. «Повзрослев, мне стало очевидно, что с интересом разглядывать покойников, может только не очень здоровая психика. А еще и детей водить», — говорит РИА Новости исполнительница.