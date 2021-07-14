Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусной инфекцией

11:26 14.07.2021

Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на Театр им.Ленсовета.

Собеседница агентства сообщила, что у Боярского диагностирован COVID-19, который протекает легко, так как артист вакцинирован. По ее словам актер находится в больнице около двух дней.

Ранее телеграм-канал Mash на Мойке сообщил, что Боярский госпитализирован в Боткинскую больницу. Сам актер заявил РИА Новостям, что чувствует себя хорошо.