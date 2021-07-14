Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусной инфекцией

Михаил Боярский

Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на Театр им.Ленсовета.

Собеседница агентства сообщила, что у Боярского диагностирован COVID-19, который протекает легко, так как артист вакцинирован. По ее словам актер находится в больнице около двух дней.

Ранее телеграм-канал Mash на Мойке сообщил, что Боярский госпитализирован в Боткинскую больницу. Сам актер заявил РИА Новостям, что чувствует себя хорошо.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2021, 17:57
    Гость: Давно ли подпевал режиму:

    дескать, несогласных с чипизацией нужно "вакцинировать" силком? Уколовшись же, слёг... поделом, получается!?

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