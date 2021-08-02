Вера Алентова впервые выйдет на сцену после перенесенного коронавируса

18:26 2.08.2021

Вера Алентова сыграет в спектаклях 11 и 12 августа в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

В эти дни в театре пройдут первые спектакли нового 72-го сезона. «Зрители снова увидят любимые постановки: две нашумевшие премьеры прошлого сезона (спектакль «Заповедник» и спектакль «Ложные признания»), а также комедию «Семейка Краузе», - сообщает ТАСС.

Постановка «Семейка Краузе» с Верой Алентовой в главной роли будет показан 11 августа. Двумя днями позже пройдет спектакль «Ложные признания» режиссера Евгения Писарева, главные роли исполняют Виктория Исакова, Вера Алентова, Борис Дьяченко, Андрей Заводюк. Спектакль основан на комедии классика французской драматургии Пьера де Мариво.

Напоминаем, что Вера Алентова была госпитализирована в конце июня одновременно со своим супругом – режиссером Владимиром Меньшовым, который скончался от последствий коронавирусной инфекции 5 июля 2021 года.

