Труженики Голливуда пригрозили забастовкой из-за плохих условий работы

15:10 5.10.2021

Сотрудники индустрии кино и телевидения США высказались за проведение забастовки из-за неудовлетворительных трудовых условий.

Около 99%, или 52 706 человек, принимавших участие в опросе альянса, выступили за забастовку из-за остановки переговоров между IATSE и Альянсом теле- и кинопродюсеров США (AMPTP) по вопросу улучшения условий работы техников, операторов, монтажеров и многих других, занятых в производстве развлекательного контента, сообщает Interfax.

Закулисные работники таких крупнейших кино- и ТВ-студий США, как Netflix, Disney+, HBO Max и Amazon Prime Video, требуют повышения зарплаты и сокращения рабочего дня, организации питания на рабочем месте и предоставления обеденных перерывов, а также увеличения отчислений в пенсионные и медицинские фонды для работников сектора.

Предыдущий трехлетний контракт между двумя альянсами, регулирующий условия труда и найма их членов, истек в конце июля этого года. С тех пор стороны вели переговоры о заключении нового соглашения, однако AMPTP приостановил процесс 20 сентября.

Забастовка может привести к парализации работы многих американских студий, что произойдет впервые в 128-летней истории киноиндустрии США.