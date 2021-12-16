Никита Михалков обвинил режиссера Акима Салбиева в подделке подписи

Никита Михалков обвинил режиссера Акима Салбиева в подделке подписи

Никита Михалков в ходе съезда Союза кинематографистов России заявил, что, согласно результатам почерковедческой экспертизы, создатель фильмов «Ищу невесту без приданого» и «Майкл Джексон» Аким Салбиев дважды подделал его подпись.

По версии режиссера «Утомленных солнцем», что Салбиев направлял обращения главе родной республики Осетиии просил выдать ему награду, сообщает телеграм-канал Mash. В 2015 году он получил медаль «Во Славу Осетии».

В ответ Аким Салбиев заявил, что результаты почерковедческой экспертизы, на основе которых его подозревают, не были представлены в свободный доступ. Салбиев сказал, что собирается подать заявление на проведение новой, независимой проверки подписи.  

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