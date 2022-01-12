Телеведущий Михаил Зеленский скончался в Доминикане
Телевизионный ведущий Михаил Зеленский скоропостижно скончался 11 января 2022 года во время отдыха в Доминиканской республике на 47-м году жизни.
Обстоятельства трагедии неизвестны. Сообщается, что Зеленский попал в местную больницу, но врачи оказались бессильны. «Вечная память… на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — рассказал заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович.
Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. С 1997 года работал ведущим на «Радио Ностальжи», вёл выпуски новостей на телеканале «ТВ Центр». В 1999-2001 годах был ведущим выпусков программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». В 2001-2011 — ведущий программы «Вести-Москва». С мая 2013 года выпуск в 19.35 получил название «Вести-Москва» с Михаилом Зеленским и статус авторской программы. Вёл на «России» также программу «Прямой эфир».
С 2017 года — обозреватель телеканала «Культура», ведущий программы «Новости культуры». В 2018 году Михаил женился в третий раз на психологе Миле Рубинчик. От второго брака остались дочери - 13-летняя Софья и 9-летняя Полина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не такая беда для нашего человека бухло на жаре,все-же тренировка имеется...а беда в том,что кокс там невероятно дешев,по московским меркам так вообще почти даром...
Уж сколько их упало в эту бездну...
В некоторых случаях лучше промолчать и не демонстрировать свою "глупость и подлость".
Видимо товаришь дорвался с не привычки, отвык, был честным семьянином целый год, а тут на Доминикане все включено и ром в баре и местные красотки, жара под +30, солнце, море, кальян и ночной клуб Коко Банго известный по фильму Маска. А нужно постепенно втягиваться в отдых а не сразу все в первый же день.
Ну,во время умер.
Четвёртая жена была б уже психиатром.