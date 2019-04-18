«Пикник» преодолел законы пространства и времени в «Левитации»

Группа «Пикник» показала программу «Левитация» в тверском ДК Пролетарка 12 апреля

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

«Пикник» может себе спокойно позволить такое, что их коллеги никогда не сделают ни под каким предлогом. К туру «Левитация», стартовавшему осенью прошлого года, группа выпустила двойной одноименный сборник, практически полностью дублирующий сет-лист гастрольных концертов. В плане репертуара поклонники коллектива остались без сюрпризов, но абсолютно ничего не потеряли, поскольку фирменное шоу «Пикника» обновляется регулярно, обретая новый масштаб и размах.

В «Левитацию» включены песни, объединенные мотивом полета. А поскольку «Пикник» старается избегать буквализма, то данный концепт можно понимать и в плане воспарения над грешной землей, и а качестве преодоления законов времени и пространства, с которыми музыканты и так уже давно обходятся по своему усмотрению. На обложке диска изображен взмывающий вверх шаман, ставший и некой константой «левитационных» концертов. Во всяком случае, два северных кудесника с бубнами служили своеобразными кулисами сценического экрана, «летая» в начале концерта на фоне кадров из вестернов. Достигнув ветхого дорожного указателя, неприкаянный ковбой предпочел Тверь городам Дикого Запада.

И без того зыбкая граница между виртуальной и сценической реальностью стерлась на выступлении «Пикника» окончательно. Произошло это во время песни «Мракобесие и джаз». Чумные доктора в зловещих масках с клювами сначала теснились на экране, а потом один из них материализовался перед зрителями и пускал через себя разряды тока, пока из его темени не повалил густой дым. Ни дать, ни взять, «истуканы себя вводят в электрический экстаз».

Румяный бородач под песню «Парню 90 лет» встречал на своем пути эмблемы Rolling Stones, Led Zeppelin, пока не набрел, «тотемный» иероглиф группы «Пикник». Средний возраст пребывающих в строю мировых рок-звезд значительно увеличился, но эта музыка не устаревает и не теряет своего запала. Ведь травестированный Ян Андерсон все также подыгрывает в этой песне, балансируя на одной ноге.

В «Лакомо и ломко» «Пикник» изящно обыграл мотив творчества как воспарения над грешным миром. Сумасшедший поэт, исписав кипы бумаги, вероятно, обрел ключ к тайнам бытия. Иначе б как он сумел поднять в воздух гигантскую шляпу, даже не прикоснувшись к ней рукой. Говорят, правда, что в некоторых городах тура своенравный головной убор отказывается повиноваться заклинателю, но жителей Твери сия участь благополучно миновала, и шляпа парила только так!

«Левитация» - это не только полеты во сне и наяву, но и аллюзии на произведения мирового искусства. Визуальный образ «Куклы из папье-маше» напоминал Мальвину, сжимающую в руке тряпичного Пьеро – обескровленного страдальца с обложек «пикниковских» альбомов «Чужой» и «Чужестранец». Было непонятно, спасает она своего воздыхателя или, напротив, выжимает из него последние соки. На шее же у Куклы красовался крылатый ключ из «Гарри Поттера», заколдованный с помощью левитационных чар Филиусом Флитвиком для охраны философского камня.

Постоянно кочующие с экрана на сцену и обратно персонажи песен «Пикника» актуализировали мотив двойничества, ловко обыгранный во время песни «Театра абсурда». Когда Эдмунд Шклярский ее исполнял, вдруг «ожил» стоявший доселе неподвижно его деревянный альтер эго – и даже извлек несколько аккордов из копии мифического древнеегипетского инструмента. А в «Говорит и показывает» двойничество носило уже откровенно пародийный характер, потому что на экране забавный фрик в шляпе иллюстрировал уморительными жестами и ужимками каждую строчку песни.

Умение посмеяться над собой – ценное качество «Пикника». Этой же способностью в полной мере обладают и поклонники группы, дружно ринувшиеся к сцене на первых же аккордах «Королевства Кривых» - единственной песни тура «Левитация», не попавшей на одноименный сборник. Она действовала терапевтически, ведь осознавая свою ущербность (причастность к этому Королевству), мы делаем первые шаги к исцелению.

