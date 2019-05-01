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Avantasia. 4 мая, ГлавClub Green Concert

09:02 1.05.2019

AVANTASIA - самая знаменитая rock/metal-opera мира в Москве с единственным концертом!

4 мая 2019 года в ГлавClub Green Concert мы увидим самую масштабную постановку AVANTASIA за все 10 лет её успешной live-версии. А значит любителей рок-музыки ждёт уникальное шоу с поистине звёздным составом и новой программой 'Moonglow'.

Опыт работы с музыкантами The Scorpions, Kiss, Alice Cooper, Twisted Sister, Helloween и многих других групп, помноженный на сильный и хитовый материал, обеспечили AVANTASIA более трех миллионов проданных дисков, миллион зрителей и аншлаги по всему миру.

И теперь бессменный автор и лидер проекта (а по совместительству - один из самых успешных рок-музыкантов Германии), Тобиас Заммет, вновь собирает лучших рок-вокалистов мира, чтобы бросить вызов рекордам прошлых лет.

Подобные концерты - большая редкость и огромная удача для каждой страны, где возможна постановка подобного шоу.

Повторить его невозможно, каждый тур уникален; как правило, это несколько часов хитов, многоярусные декорации, буйство света и главное - масса положительных эмоций и торжество тяжёлой музыки!

И 4 мая в Москве нам готовят - ни много ни мало - самое большое рок-событие года. Успейте взять свой билет!

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Персоны и события в мире рок-музыки, Шоу и представления в России и за рубежом
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