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Пласидо Доминго обвинили в домогательствах еще 11 женщин

16:30 5.09.2019
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах еще 11 женщин
Фото с сайта 24smi.org
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К гипотетическим жертвам сексуальных домогательств со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго добавились еще 11 женщин.

Среди них - певица Анджела Тернер Уилсон, которая призналась, что однажды артист подошел к ней, когда она находилась в гримерке, положил руку на плечо, неожиданно опустил ее под бюстгальтер и схватил коллегу за грудь, сообщает Lenta.Ru. Уилсон добавила, что затем Доминго просто ушел, оставив ее «ошеломленной и униженной».

Прочие десять женщин предпочли остаться неизвестными, так как боятся за свою карьеру. По их словам, Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам. Они признались, что решили рассказать о поведении звезды после того, как в августе восемь певиц и одна танцовщица сообщили, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта начиная с 1980-х годов. Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.

Пресс-секретарь певца назвал все происходящее попыткой очернить репутацию музыканта. Он заявил, что истории женщин пронизаны противоречиями. Конкретные детали он комментировать не стал.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 17:59
Гость: Путник

1. Какое-то скопище неудовлетворенных рефрежираторов.
2. Трогал! Целовал! Тогда нравилось, сейчас не трогает и не целует. И денег не дает, а хоцца..
3. Руку под юбку засунул. Если юбка по самое "нехочу" да еще и встала так, что мимо не прошел. Потом, причем юбка и талант? Заняться ему было нечем, как плющить юбку.
05.09.2019, 17:55
Гость: нет ничего страшнее

обиженнх и неудачных певуний /'сбитых летчиц'/
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