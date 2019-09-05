Пласидо Доминго обвинили в домогательствах еще 11 женщин

16:30

К гипотетическим жертвам сексуальных домогательств со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго добавились еще 11 женщин.

Среди них - певица Анджела Тернер Уилсон, которая призналась, что однажды артист подошел к ней, когда она находилась в гримерке, положил руку на плечо, неожиданно опустил ее под бюстгальтер и схватил коллегу за грудь, сообщает Lenta.Ru. Уилсон добавила, что затем Доминго просто ушел, оставив ее «ошеломленной и униженной».

Прочие десять женщин предпочли остаться неизвестными, так как боятся за свою карьеру. По их словам, Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам. Они признались, что решили рассказать о поведении звезды после того, как в августе восемь певиц и одна танцовщица сообщили, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта начиная с 1980-х годов. Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.

Пресс-секретарь певца назвал все происходящее попыткой очернить репутацию музыканта. Он заявил, что истории женщин пронизаны противоречиями. Конкретные детали он комментировать не стал.

