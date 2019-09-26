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Андрей Разин заявил об угрожающей Юрию Шатунову огромной опасности

07:30 26.09.2019
Андрей Разин заявил об угрожающей Юрию Шатунову огромной опасности
Юрий Шатунов © KM.RU, Наталья Ступникова
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Продюсер Андрей Разин продолжает делать громкие заявления о своем бывшем подопечном Юрии Шатунове.

Создатель «Ласкового мая» заявил, что бывший солист этой группы наносит серьезный ущерб своей карьере, потому что не выходит на связь и не пытается уладить возникшие между ними разногласия. Результатом этого молчания стало изъятие с YouTube практически всех записей певца. «Это более 800.000.000 просмотров, - передат слова Разина агентство РИА Новости. – Эти потери могут быть необратимы, потому что восстановить их не будет невозможности. Поэтому творчеству Юры Шатунова угрожает огромная опасность. И все это только из-за его молчания. Я пытаюсь уговорить правообладателей этого не делать, но они настроены решительно».

Приблизительно месяц назад Андрей Разин заявил, что Шатунов ушел из «Ласкового мая», решил отказаться от репертуара коллектива и исполняет теперь песни, написанные исключительно для себя. Однако пресс-атташе певца Аркадий Кудряшов возразил, что Разин сам запретил музыканту исполнять песни «Ласкового мая» по «неизвестным причинам». Представитель добавил, что сначала Разин утверждал, что за незаконное использование репертуара всем грозит ответственность, но для Шатунова делал исключение.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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26.09.2019, 11:24
Гость: Петроф

Вот кошмар-то!!!!!
26.09.2019, 08:52
Гость: Юляша

Тараканы никак не нажрутся...
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