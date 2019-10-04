Лидер группы «Центр» предложил переименовать Большую Никитскую

17:49

Лидер группы «Центр» Василий Шумов представил в Москве свой новый документальный фильм «Верхний Кисловский переулок» и альбом «Цвет ветки».

Предпремьерный фильм краеведческого арт-фильма прошел в музыкальном магазине «Дом культуры» 29 сентября. Импульсом к созданию фильма послужил тот факт, что в Москве в районе Арбата существуют Большой, Малый, Средний и Нижний Кисловские переулки, а Верхнего – нет. Между тем, именно в этом районе находится галерея VP Studio, где часто бывает Шумов, а в 2003-м здесь разрушили «Военторг», вместо которого построили здание, признанное экспертами самым уродливым в столице.

Шестнадцатиминутный авангардный фильм посвящен памяти «Военторга» и давших название переулкам кислошников, которые поставляли соленья и квас к царскому столу. В честь этого в галерее Веры Погодиной проходила выставка картин, посвященная квашенным овощам, что тоже нашло отражение в фильме. Есть в ленте и игровые моменты, когда некий краевед навязчиво втолковывает «центробораторам», что Верхнего Кисловского переулка не существует.

Кстати, в фильмах о причинах такого исторического казуса не сказано ни слова. Однако сам Шумов после показа объяснил, что Нижний Кисловский переулок появился много позже своих собратьев – вместо Космодамианского, где во время пожара 1812 года сгорел храм Космы и Дамиана. Соответственно, на месте иллюзорного Верхнего Кисловского переулка есть Большая Никитская улица, которую музыкант ради восстановления исторической справедливости предложил переименовать.

В фильме звучит новая песня «Центра» «Кисловка Плаза», вошедшая в новый альбом «Цвет ветки». Название тоже связано с современными московскими реалиями, ведь раньше в столичном метро помогали ориентироваться большие таблички «Выход в город», а сейчас идут постоянные споры о цвете новых веток, только усложняющие ориентацию в пространстве. Из альбома «Центр» сыграл на презентации в форм диджей-сета несколько премьер, наибольшее оживление из которых вызвала злободневная вещь со слоганом «До пенсии не доживешь».

